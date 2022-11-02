Исследователи рассказали, что провели в море 25 суток, чтобы выяснить состоянии флоры и фауны Азовского моря осенью.
Шесть специалистов в течение этих недель проводили комплекс ихтиологических, гидрологических, гидрохимических и других исследований, чтобы проанализировать состав и состояние популяции азовских рыб.
За время своей экспедиции ученые посетили 117 станций, а в уловах отметили более 20 видов рыбы, начиная от хамсы и бычков и заканчивая осетрами, сельдью, ставридой и луфарем. Также ученые отметили, что несмотря на наступившие холода в море все еще концентрируется большое количество медуз, а в каждом улове находились мидии и рапаны с анадарой.
Результаты этой экспедиции собираются использовать для составления прогноза запасов рыбы и рекомендаций по объемам вылова морских обитателей.
Ранее в Азовском море сообщали о том, что заметили огромных медуз корнеротов.