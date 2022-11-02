За время своей экспедиции ученые посетили 117 станций, а в уловах отметили более 20 видов рыбы, начиная от хамсы и бычков и заканчивая осетрами, сельдью, ставридой и луфарем. Также ученые отметили, что несмотря на наступившие холода в море все еще концентрируется большое количество медуз, а в каждом улове находились мидии и рапаны с анадарой.