31 октября в Ростове на 89-м году жизни скончался профессор кафедры политической истории истфака ЮФУ Яков Перехов. Ученый посвятил научно-педагогической деятельности в университете более 40 лет, пройдя путь от аспиранта до заведующего кафедрой.
Областью научных интересов Перехова была революция и Гражданская война в России, также он изучал государственную политику в отношении казачества в XX веке. Профессору принадлежит более сотни научных и несколько десятков учебно-методических материалов.
В течение нескольких лет Перехов входил в ученый состав университета и диссертационный совет по историческим наукам, ему удалось подготовить несколько кандидатов исторических наук.
Коллеги и студенты вспоминают профессора как заслуженного авторитета, компетентного специалиста и образца для подражания.
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