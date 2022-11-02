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Ушел из жизни профессор кафедры политической истории ЮФУ Яков Перехов

2 ноября 14:57
Фото: sfedu.ru
Яков Перехов
На 88-м году жизни скончался профессор кафедры политической истории ЮФУ Яков Перехов, сообщила пресс-служба вуза.

31 октября в Ростове на 89-м году жизни скончался профессор кафедры политической истории истфака ЮФУ Яков Перехов. Ученый посвятил научно-педагогической деятельности в университете более 40 лет, пройдя путь от аспиранта до заведующего кафедрой.

Областью научных интересов Перехова была революция и Гражданская война в России, также он изучал государственную политику в отношении казачества в XX веке. Профессору принадлежит более сотни научных и несколько десятков учебно-методических материалов.

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В течение нескольких лет Перехов входил в ученый состав университета и диссертационный совет по историческим наукам, ему удалось подготовить несколько кандидатов исторических наук.

Коллеги и студенты вспоминают профессора как заслуженного авторитета, компетентного специалиста и образца для подражания.

Ранее в Ростове простились с доцентом, преподавателем архитектуры, а также бывшим главным архитектором города Владимиром Гейером.

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