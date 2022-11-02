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В Ростове парк в Левенцовском назовут в честь медиков, боровшихся с коронавирусом

2 ноября 09:42
Фото: donland.ru
Жители Ростовской области поздравляют медиков, борцов с коронавирусом
В Ростове-на-Дону парк в микрорайоне Левенцовский получит новое название, сообщили в городской администрации.

Соответствующий документ подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Теперь это будет парк медицинских работников – борцов с пандемией коронавируса. 

В этом же постановлении говорится о планируемой установке памятника в Парке культуры и отдыха 1 Мая. Его посвятят одному из родоначальников отечественной микробиологии Зинаиде Ермольевой.

Отмечается, что деньги на установку возьмут из внебюджетных источников. Проконтролирует эти работы первый замглавы администрации Юрий Овчинников.

Напомним, что за текущий год в Ростовской области благоустроили 64 общественных объекта.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Парк#Общество
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