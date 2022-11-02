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В Ростове советские пожарные суда вернут в боевой расчет весной 2023 года

2 ноября 09:40
Фото: 61.mchs.gov.ru
Пожарные катеры на Дону в Ростове
В Ростове объявили о завершении сезона навигации 2022 года и вывели из расчета пожарные катера до следующей весны, об этом сообщили в УМЧС по Ростовской области.

В ведомстве рассказали об официальном завершении сезона навигации текущего года, в течение которого команда 13-й пожарно-спасательной части дежурила в прибрежных зонах Ростова-на-Дону. 

На вооружении части находятся «Вьюн-13», занимающийся ликвидацией пожаров более 30 лет, а также катер КС-110 и судно РК-17, которому исполнилось в этом году уже 63 года. В ведомстве уточнили, что «Вьюн» является одним из 15 судов, обслуживающих крупнейшие реки России, в том числе Волгу и Москву-реку.

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Со вторника, 1 ноября, все эти суда перевели на зимний судоотстой, сняли оборудование, они вернутся в боевой расчет в мае следующего года.

Напомним, во второй декаде октября в Ростовской области на воде загорелась яхта. 

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