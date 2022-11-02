В ведомстве рассказали об официальном завершении сезона навигации текущего года, в течение которого команда 13-й пожарно-спасательной части дежурила в прибрежных зонах Ростова-на-Дону.
На вооружении части находятся «Вьюн-13», занимающийся ликвидацией пожаров более 30 лет, а также катер КС-110 и судно РК-17, которому исполнилось в этом году уже 63 года. В ведомстве уточнили, что «Вьюн» является одним из 15 судов, обслуживающих крупнейшие реки России, в том числе Волгу и Москву-реку.
Со вторника, 1 ноября, все эти суда перевели на зимний судоотстой, сняли оборудование, они вернутся в боевой расчет в мае следующего года.
Напомним, во второй декаде октября в Ростовской области на воде загорелась яхта.