На вооружении части находятся «Вьюн-13», занимающийся ликвидацией пожаров более 30 лет, а также катер КС-110 и судно РК-17, которому исполнилось в этом году уже 63 года. В ведомстве уточнили, что «Вьюн» является одним из 15 судов, обслуживающих крупнейшие реки России, в том числе Волгу и Москву-реку.