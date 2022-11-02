В ростовском банке ВТБ сняли портрет Слепакова после его антироссийских заявлений

Напомним, что портрет Семена Слепакова до недавних пор продолжал украшать окно в здании банка ВТБ на Коммунистическом в Ростове. Рекламирующий услуги финансовой организации портрет шоумена вызвал негодование у ростовчан. Ведь Слепаков покинул Россию после начала СВО — еще в марте 2022 года.
В банке затруднились объяснить, почему портрет Слепакова не был оперативно снят. Начальник пресс-службы ВТБ запросила официальный запрос с этим вопросом, на который пообещала обязательно ответить.
Прогуливаясь сегодня по проспекту Коммунистическому рядом с банком, корреспондент RostovGazeta обнаружил, что портрет Слепакова сняли. Однако почему это не произошло раньше, выяснить не удалось. Ответ из ВТБ на официальный запрос так и не последовал.