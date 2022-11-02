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В ростовском банке ВТБ сняли портрет Слепакова после его антироссийских заявлений

2 ноября 08:44
Фото: rostovgazeta.ru
Галерея с портретом Слепакова у банка ВТБ в Ростове
Корреспондент RostovGazeta прогулялся на проспекте Коммунистическом в Ростове и увидел, что на фасаде банка ВТБ сняли портрет Слепакова.

Напомним, что портрет Семена Слепакова до недавних пор продолжал украшать окно в здании банка ВТБ на Коммунистическом в Ростове. Рекламирующий услуги финансовой организации портрет шоумена вызвал негодование у ростовчан. Ведь Слепаков покинул Россию после начала СВО — еще в марте 2022 года.

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В банке затруднились объяснить, почему портрет Слепакова не был оперативно снят. Начальник пресс-службы ВТБ запросила официальный запрос с этим вопросом, на который пообещала обязательно ответить.

Прогуливаясь сегодня по проспекту Коммунистическому рядом с банком, корреспондент RostovGazeta обнаружил, что портрет Слепакова сняли. Однако почему это не произошло раньше, выяснить не удалось. Ответ из ВТБ на официальный запрос так и не последовал.

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