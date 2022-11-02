В ростовском банке ВТБ сняли портрет Слепакова после его антироссийских заявлений

Прогуливаясь сегодня по проспекту Коммунистическому рядом с банком, корреспондент RostovGazeta обнаружил, что портрет Слепакова сняли. Однако почему это не произошло раньше, выяснить не удалось. Ответ из ВТБ на официальный запрос так и не последовал.