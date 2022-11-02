Также прокуратура доложила, что в текущем году выявила факты конфликта интересов. Например, директор одной из школ трудоустроила к себе сестру и мужа. После выявления правонарушения родственников пришлось уволить.

Также к ответственности привлекли более 20 работодателей, которые скрывали трудоустройство бывших чиновников.