Лживые копейки, достоверные миллионы
Прокуратура сообщила, что несколько депутатов и чиновников в Ростове передали недостоверную информацию о своих доходах. За это на них уже наложено дисциплинарное наказание. По сообщениям СМИ, на недостоверных сведениях также пойманы некоторые сотрудники полиции.
Также прокуратура доложила, что в текущем году выявила факты конфликта интересов. Например, директор одной из школ трудоустроила к себе сестру и мужа. После выявления правонарушения родственников пришлось уволить.
Также к ответственности привлекли более 20 работодателей, которые скрывали трудоустройство бывших чиновников.
Утилизация на миллион
В станице Кущевской Краснодарского края продолжается суд над бывшим министром здравоохранения Ростовской области Татьяной Быковской и ее замом Станиславом Беседовским. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии обвинения, в 2018 году Быковская и Беседовский лоббировали подписание медучреждениями региона договора об утилизации медицинских отходов с компанией «Центр 100». Сотрудничество с организацией было невыгодно больницам, так как цены на ее услуги были значительно выше рыночных. Однако под давлением чиновников медучреждения вынуждены были подписать контракты.
На очередном судебном заседании обвинение раскрыло, какие убытки понесли больницы, сотрудничая с «Центром 100». Только Областная клиническая больница № 2 переплатила за утилизацию медицинских отходов 1,6 миллиона рублей. 272 тысячи рублей составил убыток от сотрудничества с «Центром 100» для Кожно-венерологического диспансера. Общая сумма переплат всех фигурируемых в деле медучреждений составила около 3,5 миллиона рублей.
Суд над Быковской и Беседовским еще не закончился. На следующем заседании прокурор продолжит оглашать письменные доказательства их вины.
Подозрительные памятки
Жители Ростова и соседних городов сообщили, что в подъездах многоквартирных домов неизвестные развесили многостраничные памятки о том, как вести себя во время воздушной тревоги.
Фотографии одной из таких инструкций попали в распоряжение RostovGazeta. Среди прочих рекомендаций жителей региона просят строго следовать указаниям дежурных, спокойно сидеть на своих местах и соблюдать порядок приема пищи — не более трех раз в сутки при неработающей вентиляции. Также рекомендуется соблюдать тишину и не пить алкогольные напитки. В памятки оговаривает состав «тревожного набора», список средств индивидуальной защиты и документов, которые необходимо взять с собой.
До конца не ясно, кто занимается расклеиванием памяток. Многие ростовчане утверждают, что этим занимаются управляющие компании. Однако есть основание полагать, что тут могут быть замешаны и спецслужбы Украины, стремящиеся посеять панику среди местных жителей.