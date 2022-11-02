Сейчас деньги выплачивают на 154 тысячи детей. Право на помощь имеют малообеспеченные семьи, оценка ведется по нескольким параметрам, в том числе среднедушевому доходу.
Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. Это 6,6 тысячи, 9,9 тысячи и 13,3 тысячи рублей. Для получения помощи нужно подать заявление на портале Госуслуг.
Отмечается, что заявление рассматривают за 10 дней.
Ранее стало известно, что ростовские пенсионеры могут получить предновогоднюю выплату в 21 тыс рублей.