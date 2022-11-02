rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области детям от 8 до 17 лет выплатили 9,5 млрд рублей

2 ноября 08:49
Фото: Аркадий Зарубин/CCBY 3.0/wikimedia.org
В Ростовской области на помощь семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет направили около 9,5 миллиарда рублей, сообщили в облправительстве.

Сейчас деньги выплачивают на 154 тысячи детей. Право на помощь имеют малообеспеченные семьи, оценка ведется по нескольким параметрам, в том числе среднедушевому доходу. 

Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. Это 6,6 тысячи, 9,9 тысячи и 13,3 тысячи рублей. Для получения помощи нужно подать заявление на портале Госуслуг.

Военком Егоров назвал три причины задержек выплат мобилизованным в Ростовской области
Узнать подробнее


Отмечается, что заявление рассматривают за 10 дней. 

Ранее стало известно, что ростовские пенсионеры могут получить предновогоднюю выплату в 21 тыс рублей.

Читайте также:
Военком Егоров назвал три причины задержек выплат мобилизованным в Ростовской областиРостовские пенсионеры могут получить предновогоднюю выплату в 21 тыс рублей
#Общество#Касается каждого#Выплаты#Илья Протвинов
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12