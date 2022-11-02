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В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за токсинов в воде из-под крана

2 ноября 10:10
Фото: Камалимадди/CC BY SA4.0/wikimedia.org
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело из-за воды, не соответствующей требованиям безопасности, поставляемой в дома Каменска-Шахтинского, об это рассказали в информационном центре СК РФ.

В следственных органах заявили о возбуждении уголовного дела, основанием для которого стали некачественные услуги водоснабжения населения Каменска-Шахтинского, не соответствующего действующим требованиям безопасности. 

В центре рассказали, что к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратились горожане, которые попросили его обратить внимание на отсутствие центрального водоснабжения из-за высокой концентрации вредных соединений —  бромдихлорметана и дибромхлорметана.

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Сейчас следственным управлением организована проверка, а ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. 

В ходе следственных мероприятий специалисты дадут оценку бездействию персонала поставщика водоснабжения, а также органов, осуществляющих надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Ранее в водопроводе Каменска-Шахтинского нашли токсин, вызывающий мутации.

 

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#Надежда Пустяк#Вода#ЧС#Ресурсоснабжающие компании#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Происшествия
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