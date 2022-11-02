В следственных органах заявили о возбуждении уголовного дела, основанием для которого стали некачественные услуги водоснабжения населения Каменска-Шахтинского, не соответствующего действующим требованиям безопасности.
В центре рассказали, что к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратились горожане, которые попросили его обратить внимание на отсутствие центрального водоснабжения из-за высокой концентрации вредных соединений — бромдихлорметана и дибромхлорметана.
Сейчас следственным управлением организована проверка, а ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
В ходе следственных мероприятий специалисты дадут оценку бездействию персонала поставщика водоснабжения, а также органов, осуществляющих надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее в водопроводе Каменска-Шахтинского нашли токсин, вызывающий мутации.