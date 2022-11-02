Напомним, в середине апреля этого года стало известно о гибели трех женщин-следователей, которые приехали в Ростов из Волгодонска для продления уголовных дел. Водитель грузовика превысил скорость, и его автомобиль влетел в стоящую на светофоре иномарку. Женщины погибли на месте.
В карточке указано, что дело Арутюняна рассмотрели 3 октября, оно проходило по статье нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчине вынесли обвинительный приговор, а 21 октября сторона потерпевших подала апелляционную жалобу.
Портал 1Rnd сообщает, что причиной апелляции стал мягкий приговор водителю, которому присудили всего четыре года и четыре месяца колонии за гибель матерей семи детей. Сторона обвинения и потерпевшие планируют обжаловать его до того, как он обретет законную силу.