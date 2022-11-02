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В Ростовской области вынесли приговор водителю грузовика, убившего трех следователей

2 ноября 06:39
Фото: Хендрик ван ден Берг/CC BY 3.0/wiki
фото для иллюстрации
В Ростовской области Мартыновский районный суд вынес приговор Ару Арутюняну, который весной стал виновником смертельного ДТП с тремя жертвами, карточка дела появилась в архиве суда.

Напомним, в середине апреля этого года стало известно о гибели трех женщин-следователей, которые приехали в Ростов из Волгодонска для продления уголовных дел. Водитель грузовика превысил скорость, и его автомобиль влетел в стоящую на светофоре иномарку. Женщины погибли на месте. 

Место ДТП 12 апреля на 146-м километре трассы Ростов — Волгодонск
Фото: скриншот видео / Очевидец

В карточке указано, что дело Арутюняна рассмотрели 3 октября, оно проходило по статье нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчине вынесли обвинительный приговор, а 21 октября сторона потерпевших подала апелляционную жалобу.

Виновник смертельного ДТП со следователями из Волгодонска предстанет перед судом
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Портал 1Rnd сообщает, что причиной апелляции стал мягкий приговор водителю, которому присудили всего четыре года и четыре месяца колонии за гибель матерей семи детей. Сторона обвинения и потерпевшие планируют обжаловать его до того, как он обретет законную силу.  

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