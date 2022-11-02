Напомним, в середине апреля этого года стало известно о гибели трех женщин-следователей, которые приехали в Ростов из Волгодонска для продления уголовных дел. Водитель грузовика превысил скорость, и его автомобиль влетел в стоящую на светофоре иномарку. Женщины погибли на месте.