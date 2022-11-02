Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Егорлыкском районе Ростовской области очаг африканской чумы свиней. Трупы животных нашли недалеко от хутора Матросский. У них были взяты соответствующие пробы. Позже, после лабораторных исследований, был получен положительный результат на африканскую чуму свиней.