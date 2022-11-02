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В Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свиней

2 ноября 18:19
Фото: 1MI
В Егорлыкском районе Ростовской области выявлен очаг заболеваемости африканской чумой свиней, сообщил региональный Россельхознадзор.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Егорлыкском районе Ростовской области очаг африканской чумы свиней. Трупы животных нашли недалеко от хутора Матросский. У них были взяты соответствующие пробы. Позже, после лабораторных исследований, был получен положительный результат на африканскую чуму свиней.

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Сейчас принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания среди других животных.

Ранее в августе в Константиновском районе Ростовской области распространялась информация о вспышке африканской чумы свиней. Позже выяснилось, что это был фейк.

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#Виктория Прутковская#Новости#Животные#Домашние животные#Происшествие#Ростовская область
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