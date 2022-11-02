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В спецоперации погиб 23-летний доброволец ЧВК Петр Вишневецкий из Ростовской области

2 ноября 13:57
Фото: mil.ru
Уроженец Ростовской области Петр Вишневецкий, по информации СМИ, погиб в спецоперации на Украине.

По информации Rostov.ру, он в сентябре решил пойти на спецоперацию и записался в частную военную кампанию. Издание уточнило, что парень отправился в зону боевых действий.

«Боец погиб 24 сентября, но похоронить его смогли через месяц. Тело предали земле со всеми воинскими почестями», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчине присвоили орден Мужества посмертно. Эту награду передали его близким.

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Петр Вишневецкий
Фото: соцсети

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Мобилизация#Общество
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