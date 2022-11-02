По информации Rostov.ру, он в сентябре решил пойти на спецоперацию и записался в частную военную кампанию. Издание уточнило, что парень отправился в зону боевых действий.
«Боец погиб 24 сентября, но похоронить его смогли через месяц. Тело предали земле со всеми воинскими почестями», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчине присвоили орден Мужества посмертно. Эту награду передали его близким.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее экс-генерал ЮВО Гурулев рассказал, когда ждать перелома в спецоперации на Украине.