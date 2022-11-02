В винодельческом форуме примут участие эксперты, ученые и представители бизнеса

Российские эксперты, ученые, представители бизнеса и регуляторов рынка намерены обсудить развитие российского виноградарства и виноделия. Основные вопросы будут касаться логистики, дистрибуции и ретейла, распространения российского вина на внутреннем и международном рынках, а также кадровых и юридических аспектов работы винодельческой отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.