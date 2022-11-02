В винодельческом форуме примут участие эксперты, ученые и представители бизнеса

Российские эксперты, ученые, представители бизнеса и регуляторов рынка намерены обсудить развитие российского виноградарства и виноделия. Основные вопросы будут касаться логистики, дистрибуции и ретейла, распространения российского вина на внутреннем и международном рынках, а также кадровых и юридических аспектов работы винодельческой отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.
Как отмечается, дискуссионные сессии будут направлены на решение проблем поддержки винного туризма, адаптации инструментов торговли винной продукцией к требованиям рынка, а также роли науки в развитии технологий виноделия.
В день форума пройдет саммит виноградарей и виноделов России. Участники мероприятия рассмотрят перечень вопросов относительно стратегии повышения качества отечественного вина, инструментария информационной поддержки российских виноделов, а также развитие винодельческой отрасли в общем. Помимо этого, в кулуарах Первого Российского винодельческого форума будет презентован национальный каталог качественных российских вин — “Винный гид” Роскачества.
В рамках мероприятия будет работать экспозиция отечественных производителей вина, где пройдут дегустации, а также мастер-классы от ведущих виноделов. Эксперты поделятся своим опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле.
По словам председателя правления ФСРО “Ассоциация виноградарей и виноделов России” Дмитрия Киселева, благодаря обилию разнообразных климатических природных зон России создается большой потенциал для развития отечественного виноделия.
“Площадка форума даст возможность для систематизации уже имеющихся знаний и наработок в производстве сырья и готового винного продукта, продвижении и дистрибуции, а также позволит создать дорожную карту развития независимого и уникального игрока на мировом рынке”, — добавил Дмитрий Киселев.
Организатором форума являются Фонд Росконгресс. Официальный информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.