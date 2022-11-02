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В винодельческом форуме примут участие эксперты, ученые и представители бизнеса

2 ноября 16:18
Фото: piqsels.com
В архитектуру деловой программы Первого Российского винодельческого форума, который пройдет 24–25 ноября 2022 года в Москве на площадке отеля Radisson Collection, включено около 20 мероприятий, а также несколько дискуссионных площадок. Основная тема форума — “Новая эра российского виноделия”.

Российские эксперты, ученые, представители бизнеса и регуляторов рынка намерены  обсудить развитие российского виноградарства и виноделия. Основные вопросы будут касаться логистики, дистрибуции и ретейла, распространения российского вина на внутреннем и международном рынках, а также кадровых и юридических аспектов работы винодельческой отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.

Как отмечается, дискуссионные сессии будут направлены на решение проблем поддержки винного туризма, адаптации инструментов торговли винной продукцией к требованиям рынка, а также роли науки в развитии технологий виноделия. 

В день форума пройдет саммит виноградарей и виноделов России. Участники мероприятия рассмотрят перечень вопросов относительно стратегии повышения качества отечественного вина, инструментария информационной поддержки российских виноделов, а также развитие винодельческой отрасли в общем. Помимо этого, в кулуарах Первого Российского винодельческого форума будет презентован национальный каталог качественных российских вин — “Винный гид” Роскачества. 

В рамках мероприятия будет работать экспозиция отечественных производителей вина, где пройдут дегустации, а также мастер-классы от ведущих виноделов. Эксперты поделятся своим опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле.

По словам председателя правления ФСРО “Ассоциация виноградарей и виноделов России” Дмитрия Киселева, благодаря обилию разнообразных климатических природных зон России создается большой потенциал для развития отечественного виноделия. 

“Площадка форума даст возможность для систематизации уже имеющихся знаний и наработок в производстве сырья и готового винного продукта, продвижении и дистрибуции, а также позволит создать дорожную карту развития независимого и уникального игрока на мировом рынке”, — добавил Дмитрий Киселев.

Организатором форума являются Фонд Росконгресс. Официальный информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.

 

#Ольга Земскова
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