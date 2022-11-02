Ростовскую область от Украины отделяют Донецкая и Луганская народные республики, также входящие в состав России.
«Украина не располагает сейчас достаточно дальнобойной артиллерией, хоть ствольной, хоть реактивной, способной достать до Ростовской области. А беспилотники, несомненно, собьют, пока они будут лететь над Донецкой или Луганской территориями», - отмечает Анатолий Вассерман.
Политик высказывает мнение, что сегодня опасность для Ростовской области практически сведена к нулю.
«А что касается Севастополя, то его атаковали беспилотниками из Николаевской и Одесской областей. Они двигались над морем беспрепятственно», - резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что украинский беспилотник рухнул на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе.