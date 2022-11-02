«Украина не располагает сейчас достаточно дальнобойной артиллерией, хоть ствольной, хоть реактивной, способной достать до Ростовской области. А беспилотники, несомненно, собьют, пока они будут лететь над Донецкой или Луганской территориями», - отмечает Анатолий Вассерман.