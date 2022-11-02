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Вассерман разъяснил, почему украинские беспилотники не страшны для Ростовской области

2 ноября 03:25
Фото: Mil.ru
ЗРК Тор
Ростовская область уже месяц даже формально не находится рядом с Украиной, а ВСУ не располагает достаточно дальнобойной артиллерией, способной достать до донского региона, сообщил RostovGazeta политик и публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ростовскую область от Украины отделяют Донецкая и Луганская народные республики, также входящие в состав России.

«Украина не располагает сейчас достаточно дальнобойной артиллерией, хоть ствольной, хоть реактивной, способной достать до Ростовской области. А беспилотники, несомненно, собьют, пока они будут лететь над Донецкой или Луганской территориями», - отмечает Анатолий Вассерман.

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Политик высказывает мнение, что сегодня опасность для Ростовской области практически сведена к нулю.

«А что касается Севастополя, то его атаковали беспилотниками из Николаевской и Одесской областей. Они двигались над морем беспрепятственно», - резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, что украинский беспилотник рухнул на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. 

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