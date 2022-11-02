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Военком Егоров назвал три причины задержек выплат мобилизованным в Ростовской области

2 ноября 06:53
Фото: mil.ru

Военком Ростовской области объяснил, почему выплаты мобилизованным не приходят в срок

Предназначенная мобилизованным жителям Ростовской области выплата может не прийти в срок из-за трех причин, заявил военком региона Игорь Егоров.

Напомним, что всем, кого коснулась частичная мобилизация, положены 150 тысяч рублей. Это единовременная помощь бойцам. 

Теперь военком назвал причины возможных задержек перечисления средств. Это может случиться, если просрочен паспорт, человек является банкротом или не зарегистрирован на территории области. 

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Издание Rostov.Kp со ссылкой на слова Егорова пишет, что средства должны поступать в течение 17 дней. Отсчет идет после направления к месту службы.

Ранее власти в Ростовской области заявили о прекращении призыва при частичной мобилизации.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Выплаты#Спецоперация#Мобилизация#Экономика#Илья Протвинов
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