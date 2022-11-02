В своем интервью «КП — Ростов-на-Дону» Егоров поделился, что призыв по частичной мобилизации в Ростовской области на самом деле завершился еще 29 октября, когда регион выполнил мобилизационное задание. После этого гражданам прекратили отправку повесток, благодаря чему те, не кто не успел получить повестку вовремя, останутся в регионе. Однако комиссар уточнил, что резервисты, кто получил повестку после завершения призыва, должны прибыть в комиссариат, чтобы уточнить свое дальнейшее предназначение.
Между тем, информация о количестве набора мобилизованных все еще остается не раскрытой. Комиссары сообщили, что большая часть призывников отправились в военные подразделения из Азова и Азовского района, Батайска, Шахт, Таганрога и еще пяти районов Ростовской области.
Вместе с этим Егоров сообщил, что выплата мобилизованным должна поступить на счет в течение 17 дней после направления на службу. Это связано с составлением необходимых списков и проектов распоряжений.
«Своевременно выплата может не поступить в случаях, если у гражданина просрочен паспорт, гражданин признан банкротом, либо не имеет регистрации на территории Ростовской области», — цитирует комиссара издание.
Ранее ростовчане предположили, что вскоре в регион вернутся уклонисты.