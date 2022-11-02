В своем интервью «КП — Ростов-на-Дону» Егоров поделился, что призыв по частичной мобилизации в Ростовской области на самом деле завершился еще 29 октября, когда регион выполнил мобилизационное задание. После этого гражданам прекратили отправку повесток, благодаря чему те, не кто не успел получить повестку вовремя, останутся в регионе. Однако комиссар уточнил, что резервисты, кто получил повестку после завершения призыва, должны прибыть в комиссариат, чтобы уточнить свое дальнейшее предназначение.