ВСК назвал самые популярные направления у россиян для отдыха в ноябре

В топ-3 самых популярных туристических направлений на ноябрьские праздники в этом году вошли: Турция (61%), ОАЭ (около 9% полисов ВЗР) и Египет (7%). Среди государств ближнего зарубежья россияне отдают предпочтение Армении. На путешествие в эту страну приходится 4% оформленных полисов. Это в два раза больше, чем в 2021 году.