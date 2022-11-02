ВСК назвал самые популярные направления у россиян для отдыха в ноябре

Результаты исследования показали, что спрос на туры в Египет среди российских граждан уменьшился практически в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Туры в некоторые страны СНГ, напротив, стали вдвое более востребованы, сообщает издание NewsNN.ru.
В топ-3 самых популярных туристических направлений на ноябрьские праздники в этом году вошли: Турция (61%), ОАЭ (около 9% полисов ВЗР) и Египет (7%). Среди государств ближнего зарубежья россияне отдают предпочтение Армении. На путешествие в эту страну приходится 4% оформленных полисов. Это в два раза больше, чем в 2021 году.
Отмечается, что 11% жителей РФ планируют провести грядущие праздники в нескольких странах, причем 55% намерены сразу в пяти странах. В основном это Армения, Грузия и Казахстан. Многие туристы решили отдохнуть исключительно в среднеазиатских государствах - Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.