ЯНАО вошел в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Проект представляет холдинг 1MI совместно с АНО «ИРИ». Социологи, журналисты и эксперты определяют эпизоды новейшей истории, максимально повлиявшие на жизнь молодежи. Основные вопросы исследования задавались участникам фокус-групп по всей стране. Об этом пишет muksun.fm.
Ямал – край удивительной природы, где множество заповедников, чистых рек и озер. Это место пользуется популярностью как у любителей дикого, так и экстремального отдыха. За последнее время здесь сделано немало для повышения качества жизни населения.
В 2012 году на полуострове Ямал компанией «Газпром» была запущена первая очередь Бованенковского месторождения, которое со временем стало крупнейшим на полуострове. Только за 2020 год здесь добыто около 99,25 млрд кубометров природного газа. В настоящее время на базе месторождения компания «Газпром» активно развивает центр газодобычи.
В ЯНАО открылся всесезонный круглогодичный проезд по дороге Надым – Салехард. Трасса соединила регион с Большой землей и позволила сократить путь между городами в три раза – с 15 до 4-5 часов. В Салехарде открыли свои филиалы крупные торговые сети, а представители местного бизнеса теперь могут отправлять свою продукцию на рынки полуострова.
В 2015 году был запущен мостовой переход через реку Надым, который стал частью Северного широтного хода. Переправа связала Заполярье с центральной Россией и Уралом. Такой мост крайне необходим не только для транспортировки грузов по железной дороге, но и для обеспечения постоянной автомобильной связи между населенными пунктами, которые расположены на противоположных берегах реки.
Благодаря строительству завода сжиженного природного газа «Ямал СПГ» были возведены морской порт Сабетта и международный аэропорт. Основные задачи арктического порта – транспортировка сжиженного природного газа и обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
Ямал стал одним из первых регионов страны, где был внедрен региональный проект «Материнский капитал». Начиная с 1 января 2020 года при рождении второго ребенка семьи ЯНАО получают по 150 тысяч рублей, а за третьего и последующих детей – уже 500 тысяч рублей. Сегодня это самый крупный размер выплаты в России. За последние десять лет материнский капитал получили свыше 20 тысяч семей, причем каждая вторая семья направила его на улучшение жилищных условий.