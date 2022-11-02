ЯНАО вошел в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Ямал стал одним из первых регионов страны, где был внедрен региональный проект «Материнский капитал». Начиная с 1 января 2020 года при рождении второго ребенка семьи ЯНАО получают по 150 тысяч рублей, а за третьего и последующих детей – уже 500 тысяч рублей. Сегодня это самый крупный размер выплаты в России. За последние десять лет материнский капитал получили свыше 20 тысяч семей, причем каждая вторая семья направила его на улучшение жилищных условий.