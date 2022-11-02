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«Запретите их продажу»: ростовчане высказались о просьбе отказаться от фейерверков

2 ноября 05:20
Фото: 1MI

Ростовчане попросили запретить продажу фейерверков из-за спецоперации на Украине

Жителей Мясниковского района Ростовской области попросили отказаться от запуска фейерверков и салютов, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Депутаты попросили местных жителей отказаться от пиротехники во время спецоперации. Это позволит избежать паники от громкого шума.

В администрации района напомнили, что сейчас в регионе не самые простые времена. Пользователи в соцсетях по-разному отреагировали на эту просьбу.

Около 92% ростовчан попросили запретить салюты на период спецоперации
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«Ну какие могут быть фейерверки сейчас, чему здесь радоваться и что праздновать. Если хочется праздника, то нарядите дома елку и подарите детям подарки», — пишут ростовчане.

«А запретить продажу фейерверков слабо?», — предложили местные жители.

«Давно пора было это сделать», — сообщили пользователи. Некоторые посчитали, что фейерверки запрещать не стоит.

 

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#Илья Протвинов#Салют#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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