Депутаты попросили местных жителей отказаться от пиротехники во время спецоперации. Это позволит избежать паники от громкого шума.
В администрации района напомнили, что сейчас в регионе не самые простые времена. Пользователи в соцсетях по-разному отреагировали на эту просьбу.
«Ну какие могут быть фейерверки сейчас, чему здесь радоваться и что праздновать. Если хочется праздника, то нарядите дома елку и подарите детям подарки», — пишут ростовчане.
«А запретить продажу фейерверков слабо?», — предложили местные жители.
«Давно пора было это сделать», — сообщили пользователи. Некоторые посчитали, что фейерверки запрещать не стоит.