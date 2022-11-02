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Жена ростовского актера Жигунова судится со своим приморским адвокатом по разводу

2 ноября 10:58
Фото: ТГ канал Жигуновочка
Сергей и Виктория Жигуновы
Супруга актера Сергей Жигунова из Ростова-на-Дону обратилась с иском в суд к адвокату Павлу Солеварову, дело слушает Фрунзенский районный суд Владивостока.

По информации АиФ-Приморье, причиной иска со стороны Виктории Жигуновой (Ворожбит) стали договоры об оказании услуг. При этом ранее Солеваров представлял ее интересы по делу о разводе.

Тогда Ворожбит судилась с мужем, с которым проживала во Владивостоке. В те времена она в соцсетях выражала благодарность Солеварову, а сейчас он сам стал ответчиком.

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Известно, что это дело слушают с 27 октября.  Подробности иска пока не разглашаются.

Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассказал, почему не может спокойно уснуть в Аргентине.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Актер#Развод#Общество
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