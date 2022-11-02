По информации АиФ-Приморье, причиной иска со стороны Виктории Жигуновой (Ворожбит) стали договоры об оказании услуг. При этом ранее Солеваров представлял ее интересы по делу о разводе.
Тогда Ворожбит судилась с мужем, с которым проживала во Владивостоке. В те времена она в соцсетях выражала благодарность Солеварову, а сейчас он сам стал ответчиком.
Известно, что это дело слушают с 27 октября. Подробности иска пока не разглашаются.
Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассказал, почему не может спокойно уснуть в Аргентине.