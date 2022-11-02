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Жителей Волгодонска напугали включенные по ошибке тревожные сирены

2 ноября 16:47
Фото: wikipedia.org
В Волгодонске Ростовской области без предупреждения сработали тревожные сирены, однако произошло это по ошибке, заверил жителей глава администрации города Сергей Макаров.

2 ноября жителей Волгодонска напугал вой сирен. Он длился около 20 минут. Обычно местных жителей заранее предупреждают о проверках систем оповещения, однако в этот день этого не произошло.

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Позже глава администрации города Сергей Макаров объяснил, что тревожная сигнализация сработала по ошибке во время технических проверок. Виновные в случившемся должны понести наказание, заверил чиновник. Также он принес извинения жителям Волгодонска, испугавшимся от воя сирен.

Ранее жителей Ростова и Аксая напугали памятки о правилах поведения во время воздушной тревоги.

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#Виктория Прутковская#Новости#Волгодонск#ЧС
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