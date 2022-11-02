2 ноября жителей Волгодонска напугал вой сирен. Он длился около 20 минут. Обычно местных жителей заранее предупреждают о проверках систем оповещения, однако в этот день этого не произошло.
Позже глава администрации города Сергей Макаров объяснил, что тревожная сигнализация сработала по ошибке во время технических проверок. Виновные в случившемся должны понести наказание, заверил чиновник. Также он принес извинения жителям Волгодонска, испугавшимся от воя сирен.
Ранее жителей Ростова и Аксая напугали памятки о правилах поведения во время воздушной тревоги.