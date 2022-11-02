Как рассказала Анастасия Иглина, до коронавируса ведущие могли провести более 25 мероприятий в новогодние праздники.
«В коронавирус спасали поздравления Деда Мороза, на пол часа в костюмах с масками заходили, поздравляли. Сейчас проблема в другом - люди отказываются от праздника», — говорит Анастасия.
По ее словам, количество заказов на предстоящий Новый год сократилось больше, чем в два раза.
«Пришлось снизить цену на свои услуги, дополнительно стала делать декорации. Обзвонила своих старых клиентов и две трети сказали, что не будут в этом году праздновать Новый год, потому что дорого», — рассказала аниматор.
Как считает Анастасия Иглина, услуги Деда Мороза и Снегурочки стали роскошью для ростовских семей.
«Дешевле заказать частного аниматора, чем того, который работает в каком-то агенстве. И частникам чуть в проще в том плане, что можно набрать побольше заказов, нет зарплатного потолка. И не смотря на это, зарплата стала меньше процентов на 20%», — посетовала эксперт.
Она добавила, что основной причиной низкого дохода в сфере развлечений стала стрессовая политическая обстановка. Из-за нее, считает Анастасия, ростовчане вычеркивают из списка расходов необязательную праздничную атрибутику.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Ростовской области решили, будут ли у детей новогодние утренники.