«Дешевле заказать частного аниматора, чем того, который работает в каком-то агенстве. И частникам чуть в проще в том плане, что можно набрать побольше заказов, нет зарплатного потолка. И не смотря на это, зарплата стала меньше процентов на 20%», — посетовала эксперт.