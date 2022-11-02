rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Ростова стали массово отказываться от услуг Деда Мороза и Снегурочки

2 ноября 13:51
Фото: rostov-gorod.ru
Празднование Нового года в Ростове
Средняя зарплата аниматора в Ростове 2022 году стала примерно на 20% меньше, а жители города стали массово отказываться от услуг Деда Мороза и Снегурочки к Новому году, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ведущая мероприятий и аниматор Анастасия Иглина

Как рассказала Анастасия Иглина, до коронавируса ведущие могли провести более 25 мероприятий в новогодние праздники.

«В коронавирус спасали поздравления Деда Мороза, на пол часа в костюмах с масками заходили, поздравляли. Сейчас проблема в другом - люди отказываются от праздника», — говорит Анастасия.

Имей сто рублей: почему ростовчане предпочитают дружбу за деньги
Узнать подробнее

По ее словам, количество заказов на предстоящий Новый год сократилось больше, чем в два раза.

«Пришлось снизить цену на свои услуги, дополнительно стала делать декорации. Обзвонила своих старых клиентов и две трети сказали, что не будут в этом году праздновать Новый год, потому что дорого», — рассказала аниматор.

 

Жителей в Ростовской области попросили полностью отказаться от запусков фейерверков
Узнать подробнее

Как считает Анастасия Иглина, услуги Деда Мороза и Снегурочки стали роскошью для ростовских семей.

«Дешевле заказать частного аниматора, чем того, который работает в каком-то агенстве. И частникам чуть в проще в том плане, что можно набрать побольше заказов, нет зарплатного потолка. И не смотря на это, зарплата стала меньше процентов на 20%», — посетовала эксперт.

Жители Ростовской области узнали, когда закончатся дожди и будет ли Новый год
Узнать подробнее

Она добавила, что основной причиной низкого дохода в сфере развлечений стала стрессовая политическая обстановка. Из-за нее, считает Анастасия, ростовчане вычеркивают из списка расходов необязательную праздничную атрибутику.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Ростовской области решили, будут ли у детей новогодние утренники.

Читайте также:
Власти Ростовской области решили, будут ли у детей новогодние утренникиЖители Ростовской области узнали, когда закончатся дожди и будет ли Новый год«Лучше дома встречу»: ростовчане высказались от отмене масштабных новогодних гуляний
#Общество#Анна Ивченко#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Новый год#Работа#Услуги аниматоров#Дед Мороз и Снегурочка
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12