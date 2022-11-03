Абитуриенту-2023: изменились правила поступления в ДГТУ

– При этом важно обращать внимание на то, по каким условиям проводится прием на обучение по выбранной абитуриентом образовательной программе: в частности, на основании однопрофильного или многопрофильного конкурса, - разъясняет проректор по учебной работе ДГТУ Владимир Колодкин. – Поскольку разница между этими двумя технологиями зачастую существенна. В одном случае поступающий участвует в конкурсе на одну конкретную образовательную программу или на несколько программ в пределах одной специальности либо направления подготовки. В случае же с многопрофильным конкурсом речь всегда идет о целом наборе образовательных программ по различным специальностям/направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.