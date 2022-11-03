Абитуриенту-2023: изменились правила поступления в ДГТУ

Изменения были вызваны необходимостью приведения нормативных актов вуза в соответствие с нормами, утвержденными Приказом Минобрнауки РФ (от 26 августа 2022г. № 814) и повлияли, главным образом, на порядок распределения мест по квотам, перечень образовательных программ, а также затронули особенности отбора в Передовую инженерную школу ДГТУ.
В соответствии с новыми правилами, в будущем учебном году при подаче заявления на зачисление вводится система приоритетов. Абитуриент должен будет ранжировать образовательные программы по предпочтительности.
– При этом важно обращать внимание на то, по каким условиям проводится прием на обучение по выбранной абитуриентом образовательной программе: в частности, на основании однопрофильного или многопрофильного конкурса, - разъясняет проректор по учебной работе ДГТУ Владимир Колодкин. – Поскольку разница между этими двумя технологиями зачастую существенна. В одном случае поступающий участвует в конкурсе на одну конкретную образовательную программу или на несколько программ в пределах одной специальности либо направления подготовки. В случае же с многопрофильным конкурсом речь всегда идет о целом наборе образовательных программ по различным специальностям/направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.
В целом же, как считает проректор, условия приема в будущем году станут гораздо понятнее и удобнее.
Теперь в перечне образовательных программ будет содержаться указание, в рамках какого образовательного пространства или проекта они реализуются.
- ДГТУ славится не только разнообразием предлагаемых программ, но и вариативностью образовательных пространств, все они по-разному устроены и предлагают различные подходы и методологии обучения. Будь то стратегический проект «Т-университет», Институт перспективного машиностроения «Ростсельмаш» (Передовая инженерная школа ДГТУ) или Институт опережающих технологий «Школа Икс» – теперь абитуриент сможет сразу увидеть, какие именно образовательные программы разработаны и реализуются командами новых образовательных пространств университета. Такое уточнение очень важно и для поступающих, и для вуза в целом, - поясняет Владимир Колодкин.
Ключевой особенностью предстоящей приемной кампании можно считать включение в Правила приема новых образовательных программ, разработанных и реализуемых Институтом перспективного машиностроения «Ростсельмаш» в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». В этой связи в документе появился даже отдельный раздел, который уточняет правила отбора кандидатов на магистерские программы Передовой инженерной школы ДГТУ (ознакомиться c ним можно по ссылке).
Изменения произошли и в правилах приема в пределах квот.
– В обновленном порядке приема, утвержденном Минобрнауки, детально прописано понятие совмещенной квоты. Теперь, если вуз не может выделить по какому-либо направлению среди бюджетных мест отдельно целевую, специальную или особую квоту, он оставляет за собой право выделить совмещенную квоту, очередность зачисления по которой университет также устанавливает самостоятельно, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии ДГТУ Степан Буряков.
Еще одно дополнение: согласно поправкам Минобрнауки, для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, вводится специальная квота в размере не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности или направлению подготовки.
Для абитуриентов, имеющих документ об окончании среднего профессионального образования, в новом учебном году оптимизировано количество вступительных экзаменов.
- Помимо прочего, скорректирована система оценивания индивидуальных достижений, – продолжает Степан Буряков. – Так, было детализировано количество баллов за участие во всероссийских олимпиадах. В зависимости от того, стал ли абитуриент победителем, призером или участником заключительного этапа олимпиады, он получает от 4 до 10 дополнительных баллов.
Теперь сроки приема документов и даты зачисления на бюджетные места становятся едиными для всех поступающих, независимо от формы обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета. Документы необходимо оформить в период с 20 июня по 25 июля.
По оценке ответственного секретаря, нововведения оптимизируют процедуру приема абитуриентов в вуз и повышают ее прозрачность.