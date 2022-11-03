Альфа-Банк «оживил» голосовых помощников при помощи технологии синтеза речи

При синтезировании голос ассистента правильно расставляет интонации и паузы, а речь генерируется в онлайн-режиме, поэтому при входящем звонке у клиентов создается ощущение, что они общаются с живым человеком, а не роботом. Для естественного и выразительного звучания используются ssml-разметки (Speech Synthesis Markup Language), позволяющие настраивать преобразование текста в речь.
Для создания необходимой атмосферы при звонке используют фоновое сопровождение: шум офиса, кол-центра или звуки клавиатуры.
«Благодаря инновации людям комфортнее воспринимать речь голосовых помощников, а это повышает общую лояльность и эффективность исходящих звонков. Мы и дальше планируем совершенствовать наших голосовых помощников и масштабировать решение, чтобы дать клиентам максимум удобства и функциональности», — прокомментировал Станислав Милых, начальник управления развития цифровых диалоговых систем Альфа-Банка.
Реализация проекта от идеи до начала пилота заняла три месяца благодаря готовности обеих команд, Все работы проводились в контуре банка и на его оборудовании, что отвечает его высоким требованиям к безопасности.
«Технология синтеза речи нашей платформы соответствует главному тренду — созданию максимально живого общения с виртуальными ассистентами. Клиенты ценят, когда голос робота напоминает человека, это во многом залог успеха всей коммуникации. Для достижения этой цели платформа позволяет управлять темпом, интонацией, выделять важные слова в речи и многое другое», — добавил Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют.
[email protected] Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.
LjN8KBTER Реклама. АО "Альфа-Банк" alfabank.ru.