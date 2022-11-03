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Альфа-Банк «оживил» голосовых помощников при помощи технологии синтеза речи

3 ноября 14:16
Альфа-Банк внедрил технологию синтеза речи платформы SaluteSpeech для обновления голосовых помощников. Теперь во время исходящих обзвонов голоса роботов стали более естественными и лучше воспринимаются клиентами банка.

При синтезировании голос ассистента правильно расставляет интонации и паузы, а речь генерируется в онлайн-режиме, поэтому при входящем звонке у клиентов создается ощущение, что они общаются с живым человеком, а не роботом. Для естественного и выразительного звучания используются ssml-разметки (Speech Synthesis Markup Language), позволяющие настраивать преобразование текста в речь.

Для создания необходимой атмосферы при звонке используют фоновое сопровождение: шум офиса, кол-центра или звуки клавиатуры.

«Благодаря инновации людям комфортнее воспринимать речь голосовых помощников, а это повышает общую лояльность и эффективность исходящих звонков. Мы и дальше планируем совершенствовать наших голосовых помощников и масштабировать решение, чтобы дать клиентам максимум удобства и функциональности», — прокомментировал Станислав Милых, начальник управления развития цифровых диалоговых систем Альфа-Банка.

Реализация проекта от идеи до начала пилота заняла три месяца благодаря готовности обеих команд, Все работы проводились в контуре банка и на его оборудовании, что отвечает его высоким требованиям к безопасности.

 «Технология синтеза речи нашей платформы соответствует главному тренду — созданию максимально живого общения с виртуальными ассистентами. Клиенты ценят, когда голос робота напоминает человека, это во многом залог успеха всей коммуникации.  Для достижения этой цели платформа позволяет управлять темпом, интонацией, выделять важные слова в речи и многое другое», — добавил Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют.

[email protected] Альфа-Банк крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.

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#Ольга Земскова
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