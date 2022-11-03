Местным жителям задали всего один вопрос: «На что вам хватает заработной платы». Участие в опросе приняли более 600 человек.
Чаще всего респонденты отвечали, что денег хватает только на основные нужды. За этот вариант проголосовали 47% участников.
Еще 21% граждан заявили, что зарплаты хватает только на жизнь, но не больше. Только 4% жителей региона рассказали, что могут позволить себе все, что хотят.
Напомним, что более 120 кг пельменей или 40 зонтов можно купить на зарплату в Ростовской области.