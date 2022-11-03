rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четверти жителей в Ростовской области не хватает зарплаты ни на что

3 ноября 05:10
Фото: 1MI
В Ростовской области около 25% опрошенных местных жителей заявили, что им ни на что не хватает зарплаты, опрос провела RostovGazeta.

Местным жителям задали всего один вопрос: «На что вам хватает заработной платы». Участие в опросе приняли более 600 человек.

Чаще всего респонденты отвечали, что денег хватает только на основные нужды. За этот вариант проголосовали 47% участников.

На повышение зарплат медикам Ростовская область получит 1,37 млрд рублей в 2022 году
Узнать подробнее


Еще 21% граждан заявили, что зарплаты хватает только на жизнь, но не больше. Только 4% жителей региона рассказали, что могут позволить себе все, что хотят.

Напомним, что более 120 кг пельменей или 40 зонтов можно купить на зарплату в Ростовской области. 

#Илья Протвинов#Экономика#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Зарплата
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12