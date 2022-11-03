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Что за грохот был над Ростовом-на-Дону ночью 1 ноября

3 ноября 06:53
Фото: vk.com/Это Ростов
Воздушный объект над Ростовом
Жители Ростовской области ночью 1 ноября проснулись от грохота и не могли понять, что это было. Из-за чего появился шум и что записали камеры видеонаблюдения, в материале RostovGazeta.

Все началось с необычной активности в Telegram-канале, в котором жители Ростова и области общались на повседневные темы. В ночь на 1 ноября чат оживился из-за внезапно проснувшихся людей.

Ростовчане стали писать, что якобы слышали какой-то грохот. Они начали интересоваться, кто еще стал свидетелем произошедшего.

Положительно ответили жители Чалтыря и Октябрьского района. По их словам, звук разносился со стороны аэродрома.

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Предположения были различные, в том числе о срабатывании системы ПВО. Но подтверждения этому отсутствовали.

Уже днем, когда тему обсуждали и те, кто ничего не слышал, появилась запись с камеры на домофоне. На ней видно, как как светящийся неопознанный объект по дуге пролетает над крышами многоэтажек и исчезает.

К видео была подпись, что это, дескать, полет ракеты с дальнейшим взрывом. Но доказательств автор не предоставил.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Не исключено, что произошедшее является провокацией украинских спецслужб.

 

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#Ростовская область#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Грохот#Шум#Ракета#Общество
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