Все началось с необычной активности в Telegram-канале, в котором жители Ростова и области общались на повседневные темы. В ночь на 1 ноября чат оживился из-за внезапно проснувшихся людей.
Ростовчане стали писать, что якобы слышали какой-то грохот. Они начали интересоваться, кто еще стал свидетелем произошедшего.
Положительно ответили жители Чалтыря и Октябрьского района. По их словам, звук разносился со стороны аэродрома.
Предположения были различные, в том числе о срабатывании системы ПВО. Но подтверждения этому отсутствовали.
Уже днем, когда тему обсуждали и те, кто ничего не слышал, появилась запись с камеры на домофоне. На ней видно, как как светящийся неопознанный объект по дуге пролетает над крышами многоэтажек и исчезает.
К видео была подпись, что это, дескать, полет ракеты с дальнейшим взрывом. Но доказательств автор не предоставил.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Не исключено, что произошедшее является провокацией украинских спецслужб.