Депутат Госдумы Майданов: Концерты артистов-иноагентов в России нужно запретить

Ранее автор-исполнитель Юрий Лоза предложил прекратить рекламу артистов, которые покинули страну. По его мнению, если кого-то продвигать – то тех, кто трудится во благо страны. Артист отметил, что после того, как Алла Пугачева уехала из России, его часто просили прокомментировать это. Таким образом, Лоза пришел к выводу: если прекратить пиарить певицу, то и «темы для разговора не будет».