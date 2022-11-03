Депутат Госдумы Майданов: Концерты артистов-иноагентов в России нужно запретить

Речь идет о представителях шоу-бизнеса, которые критиковали спецоперацию на Украине и, в связи с этим, были признаны Минюстом России иностранными агентами, передает издание NEWS.ru со ссылкой на слова депутата.
Майданов считает, что творчество таких артистов необходимо стереть со всех платформ, а их имена не упоминать в СМИ. Это нужно регулировать на законодательном уровне.
Ранее автор-исполнитель Юрий Лоза предложил прекратить рекламу артистов, которые покинули страну. По его мнению, если кого-то продвигать – то тех, кто трудится во благо страны. Артист отметил, что после того, как Алла Пугачева уехала из России, его часто просили прокомментировать это. Таким образом, Лоза пришел к выводу: если прекратить пиарить певицу, то и «темы для разговора не будет».