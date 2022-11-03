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Дончанина будут судить за убийство ростовчанки и инсценировку ее самоубийства

3 ноября 16:36
Фото: rostov.sledcom.ru
В Цимлянском районе дончанин предстанет перед судом за убийство своей сожительницы, подробностями дела поделилась пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

В следственных органах напомнили, что в начале весны этого года в лесополосе к северу от хутора Крутой нашли останки неопознанной женщины, которое уже разлагалось. Следственный отдел Волгодонска донского СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам убийства.   

В течение этих месяцев следователям и криминалистам пришлось провести десятки экспертиз и других мероприятий, чтобы в первую очередь установить личность убитой, а после причины и обстоятельства ее гибели и найти причастных к убийству.

По результатам проведенной работы следователи установили, что погибшая была 34-летней ростовчанкой, а причастным объявили ее 30-летнего сожителя.  

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По данным следователей, осенью 2021 года в Цимлянске пара поссорилась, и сожитель задушил ростовчанку. Он инсценировал ее самоубийство и пытался создать алиби, для чего вывез останки убитой в безлюдное место и спрятал. Позже мужчина уехал в Ростов-на-Дону, где его и задержали.

Сейчас дончанину предъявили обвинение в убийстве, он заключен под стражу, а расследование дела официально завершили. Вскоре материалы поступят в суд вместе с обвинительным заключением для рассмотрения по существу. 

Ранее в Ростовской области мужчина заколол свою сожительницу.

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