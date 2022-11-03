По данным следователей, осенью 2021 года в Цимлянске пара поссорилась, и сожитель задушил ростовчанку. Он инсценировал ее самоубийство и пытался создать алиби, для чего вывез останки убитой в безлюдное место и спрятал. Позже мужчина уехал в Ростов-на-Дону, где его и задержали.