В следственных органах напомнили, что в начале весны этого года в лесополосе к северу от хутора Крутой нашли останки неопознанной женщины, которое уже разлагалось. Следственный отдел Волгодонска донского СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам убийства.
В течение этих месяцев следователям и криминалистам пришлось провести десятки экспертиз и других мероприятий, чтобы в первую очередь установить личность убитой, а после причины и обстоятельства ее гибели и найти причастных к убийству.
По результатам проведенной работы следователи установили, что погибшая была 34-летней ростовчанкой, а причастным объявили ее 30-летнего сожителя.
По данным следователей, осенью 2021 года в Цимлянске пара поссорилась, и сожитель задушил ростовчанку. Он инсценировал ее самоубийство и пытался создать алиби, для чего вывез останки убитой в безлюдное место и спрятал. Позже мужчина уехал в Ростов-на-Дону, где его и задержали.
Сейчас дончанину предъявили обвинение в убийстве, он заключен под стражу, а расследование дела официально завершили. Вскоре материалы поступят в суд вместе с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.
Ранее в Ростовской области мужчина заколол свою сожительницу.