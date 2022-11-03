Донское правительство реализует программы по поддержке семей с детьми

Проект региональной поддержки вобрал в себя самые значимые меры для семей с детьми. Одной из них стал региональный материнский капитал, размер которого в 2022 году составил 130806 рублей. Как правило, эта сумма выплачивается при рождении третьего ребенка и последующих детей, а при рождении тройни — на каждого малыша семья получает по 73854 рубля.