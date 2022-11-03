Донское правительство реализует программы по поддержке семей с детьми

Стоит отметить, что на сегодня в регионе действует пять утвержденных губернатором программ, которые реализуются согласно национальному проекту «Демография». Среди них: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни».
Как поясняет заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков, основная часть денежных средств, выделяемых в регионе на реализацию нацпроекта «Демография», направляется на оказание финансовой поддержки семьям с детьми.
«За 2022 год планировалось выделить 8,4 млрд рублей. По состоянию на 1 октября текущего года на меры социальной поддержки семей в рамках проекта уже направлено 5,7 млрд рублей», — добавил замгубернатора.
Проект региональной поддержки вобрал в себя самые значимые меры для семей с детьми. Одной из них стал региональный материнский капитал, размер которого в 2022 году составил 130806 рублей. Как правило, эта сумма выплачивается при рождении третьего ребенка и последующих детей, а при рождении тройни — на каждого малыша семья получает по 73854 рубля.
Региональный проект предусматривает и ежемесячные выплаты. Например, на первого ребенка, на третьего или последующих детей до трех лет, а также на детей первого-второго года жизни. Выделяются средства и на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.
Существует в регионе и единовременная годовая выплата. Как правило ее получают 50 матерей, достойно воспитывающих четырех и более детей, которые были награждены почетным дипломом главы региона «За заслуги в воспитании детей». Ее размер составляет 50 тысяч рублей.