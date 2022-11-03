«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных

Так, активисты удмуртского регионального отделения партии отправили подарки в Омскую область. А единороссы Кубани одарили многодетные семьи Мариуполя. Посылки доставят в гуманитарный центр «Единой России», который открыт в городе с марта текущего года и уже оказал помощь десяткам тысяч мариупольцев. Волонтеры партии также планируют адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которые не могут добраться до гуманитарного центра.