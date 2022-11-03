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«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных

3 ноября 08:04
Ко Дню народного единства «Единая Россия» запускает акцию «Россия — единая семья!» В рамках инициативы ЕР регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый набор отражает особенность региона: в нем собраны местные продукты, сувениры и письма со словами поддержки.

Так, активисты удмуртского регионального отделения партии отправили подарки в Омскую область. А единороссы Кубани одарили многодетные семьи Мариуполя. Посылки доставят в гуманитарный центр «Единой России», который открыт в городе с марта текущего года и уже оказал помощь десяткам тысяч мариупольцев. Волонтеры партии также планируют адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которые не могут добраться до гуманитарного центра.

Иркутская область направила свои подарки в Ленинградскую область. Семьи мобилизованных получат посылки с чаями из байкальских и таежных трав, вареньем, кедровыми орешками, конфетами, сиропом из молодых шишек, сувенирными кружками с изображением карты Байкала.

Подарки из Перми достанутся семьям мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга — жителям Вологодчины. Орловская область обменяется подарками с Амурской, Калужская — с Курганской. В акции ЕР «Россия — единая семья!» задействованы все региональные отделения партии, в том числе из новых субъектов.

Помимо этого, в День народного единства партийцы продолжат оказывать помощь семьям мобилизованных в решении их бытовых вопросов. Так, ЕР проведет экскурсии и организует праздники для детей беженцев. Депутаты от партии передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях, сообщает сайт ER.ru.

Праздник будет отмечен ставшими традиционными автопробегами, раздачей ленточек-триколоров и тематическими флешмобами, посвященными единству народов России.

В преддверии праздника секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.

Среди инициируемых мер — единовременная выплата суммы не менее 195 тыс. рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО, и погибших ветеранов боевых действий, другие меры поддержки.

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