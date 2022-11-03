Эксперт оценил финансовое обеспечение новых территорий

По его словам, в России в начале текущего года проживало 145,5 миллионов человек, а общий объем наличных средств в обращении (у населения и компаний) составлял 14 триллионов рублей. Это в среднем по 100 тысяч рублей на человека, передают слова специалиста «Известия».