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Эксперт оценил финансовое обеспечение новых территорий

3 ноября, 15:29
Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков считает, что для финансового обеспечения новых регионов России потребуется 900 миллиардов наличных рублей.

По его словам, в России в начале текущего года проживало 145,5 миллионов человек, а общий объем наличных средств в обращении (у населения и компаний) составлял 14 триллионов рублей. Это в среднем по 100 тысяч рублей на человека, передают слова специалиста «Известия».

 

Войлуков заявил, что с учетом того, что население новых территорий составляет шесть миллионов человек, спрос на наличные составит примерно 500–600 миллиардов рублей. 

 

Но ввиду того, что в этих регионах пока слабо развита платежная инфраструктура для выдачи наличных, там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 900 миллиардов рублей, считает Войлуков.

 

Он заявил, эти деньги нужно направить туда для организации расчетов. Средства могут доставить в течение нескольких месяцев, предположил Войлуков.

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