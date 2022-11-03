«Тест на ВИЧ входит в базу всех обязательных анализов. Но главный вопрос заключается в том, что людей необходимо широко информировать о мерах профилактики. Ведь многие сегодня даже не знают, как делается тест на ВИЧ. Например, некоторые мужчины, боятся неприятных ощущений. А между тем, тест на ВИЧ можно легко сделать с помощью слюны», — отмечает Ийя Лемман.