rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт рассказала, как ситуация с ВИЧ изменилась Ростовской области с началом СВО

3 ноября 13:09
Фото: Babewyn/CC BY SA 4.0/wiki
Массового роста числа заболевших ВИЧ в Ростовской области не наблюдается, сообщила RostovGazeta руководитель направления по профилактике ВИЧ/СПИД среди определенных групп населения в общественной организации Ийя Лемман.

По данным Фонда «СПИД. ЦЕНТР», Россия якобы занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ.

«Тест на ВИЧ входит в базу всех обязательных анализов. Но главный вопрос заключается в том, что людей необходимо широко информировать о мерах профилактики. Ведь многие сегодня даже не знают, как делается тест на ВИЧ. Например, некоторые мужчины, боятся неприятных ощущений. А между тем, тест на ВИЧ можно легко сделать с помощью слюны», — отмечает Ийя Лемман.

По словам эксперта, бить панику из-за ВИЧ сегодня точно не стоит. Практика профилактики определенных групп в донском крае демонстрирует, что число заболевших и вновь выявленных находится примерно на одном уровне. Массового роста не наблюдается.

Только 10% ВИЧ-инфицированных на Юге – гомосексуалисты и проститутки
Узнать подробнее

Однако спикер не исключает, что ситуация может кардинально измениться после завершения СВО.

«Все же понимают, что в зоне боевых действий люди живут в сложных условиях. Поэтому я считаю, что после завершения спецоперации, когда в регион начнет прибывать много людей, надо будет проводить ревизию. И тогда уже смотреть на статистику более детально и тщательно», - резюмирует собеседница.

Зверево, Новошахтинск и Гуково стали лидерами по числу зараженных ВИЧ-инфекцией
Узнать подробнее
Читайте также:
Инфекционист Сапронов: Лихорадка - один из признаков наличия ВИЧ в организмеВ Ростовской области с начала 2022 года выявили более 500 больных ВИЧРостовский врач рассказал какую опасность скрывает обнаруженный новый штамм ВИЧ
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#ВИЧ#Профилактика ВИЧ#Как выявить ВИЧ#Тест на ВИЧ
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12