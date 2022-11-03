По данным Фонда «СПИД. ЦЕНТР», Россия якобы занимает первое место в Европе по темпам распространения ВИЧ.
«Тест на ВИЧ входит в базу всех обязательных анализов. Но главный вопрос заключается в том, что людей необходимо широко информировать о мерах профилактики. Ведь многие сегодня даже не знают, как делается тест на ВИЧ. Например, некоторые мужчины, боятся неприятных ощущений. А между тем, тест на ВИЧ можно легко сделать с помощью слюны», — отмечает Ийя Лемман.
По словам эксперта, бить панику из-за ВИЧ сегодня точно не стоит. Практика профилактики определенных групп в донском крае демонстрирует, что число заболевших и вновь выявленных находится примерно на одном уровне. Массового роста не наблюдается.
Однако спикер не исключает, что ситуация может кардинально измениться после завершения СВО.
«Все же понимают, что в зоне боевых действий люди живут в сложных условиях. Поэтому я считаю, что после завершения спецоперации, когда в регион начнет прибывать много людей, надо будет проводить ревизию. И тогда уже смотреть на статистику более детально и тщательно», - резюмирует собеседница.