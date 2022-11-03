Эксперты назвали причины демографических проблем в России

"У нас эпохальная всемирно-историческая катастрофа, это как если бы Луна упала на Землю. А вопросы, как будет влиять на рождаемость ковид или СВО, то это как вопрос о том, что случится с обоями в квартире, когда Луна упала на Землю", - рассказал специалист.