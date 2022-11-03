Эксперты назвали причины демографических проблем в России

По статистике, в стране все меньше рожают детей. С начала года зарегистрировали 872 тысячи младенцев, а пять лет назад за этот же промежуток времени появились на свет более миллиона детей.
Издание уточнило, что большинство российских субъектов вымирают из-за переезда граждан в более комфортные области и проблем с рождаемостью.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что вся эта ситуация идет из 1990-х годов. Тогда был серьезный демографический кризис, который дает свои результаты.
Сейчас девушек в возрасте от 20 до 30 лет в два раза меньше, чем их было в 2010 году. А в целом эксперт назвал демографию синусоидной, когда она идет то вверх, то вниз.
"Но проблема заключается в том, что наша синусоида затухающая. То есть яма все глубже, а бугорок все меньше", - уточнил специалист.
По мнению независимого демографа Алексея Ракши, рождаемость упадет на 5%. Среди причин он назвал эмиграцию и мобилизационную кампанию.
А завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина перечислила сразу несколько факторов, которые могут отрицательно повлиять на ситуацию. В том числе стресс из-за происходящих событий и отсутствие стабильности.
"Люди начнут откладывать рождение детей. А это приведет к спаду рождаемости", - уточнила Калабихина.
При этом Крупнов уверен, что спецоперация не оказала влияния на демографию.
"У нас эпохальная всемирно-историческая катастрофа, это как если бы Луна упала на Землю. А вопросы, как будет влиять на рождаемость ковид или СВО, то это как вопрос о том, что случится с обоями в квартире, когда Луна упала на Землю", - рассказал специалист.