Донские власти рассказали, что в течение ноябрьских праздников в регионе планируют перевести службы экстренного реагирования на усиленный режим работы.
Для этого круглыми сутками будут дежурить около шестисот спасателей с пожарными, обеспеченные 300 единицами спецтехники. Равное количество сил будут находиться в резерве.
Замгубернатора уточнил, что в данный момент в Ростовской области обеспечена мощная система безопасности, в которой задействованы более 30 поисково-спасательных подразделений и около 50 пожарных частей.
«В общей сложности, на помощь жителям региона готовы прийти более 2,5 тысячи пожарных и спасателей», — добавил Вадим Артемов.
В случае опасности жителям Ростовской области рекомендуют звонить по номеру 112.
Ранее в Ростовской области местный житель поделился фотографиями памяток о том, как вести себя в случае воздушной тревоги, появившимися на дверях его дома.