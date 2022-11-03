rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экстренные службы Ростовской области перевели на усиленный режим работы

3 ноября 15:24
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области усилили службы безопасности региона 2,5 тысячами пожарных и спасателей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Донские власти рассказали, что в течение ноябрьских праздников в регионе планируют перевести службы экстренного реагирования на усиленный режим работы. 

Для этого круглыми сутками будут дежурить около шестисот спасателей с пожарными, обеспеченные 300 единицами спецтехники. Равное количество сил будут находиться в резерве. 

Замгубернатора уточнил, что в данный момент в Ростовской области обеспечена мощная система безопасности, в которой задействованы более 30 поисково-спасательных подразделений и около 50 пожарных частей.

Читайте также:
Очевидцы сообщают об оцеплении полицией и спасателями ЖД вокзала в Батайске

«В общей сложности, на помощь жителям региона готовы прийти более 2,5 тысячи пожарных и спасателей», — добавил Вадим Артемов. 

В случае опасности жителям Ростовской области рекомендуют звонить по номеру 112. 

Ранее в Ростовской области местный житель поделился фотографиями памяток о том, как вести себя в случае воздушной тревоги, появившимися на дверях его дома.

Читайте также:
МЧС Московской области: Спасателей не принуждают смотреть сводки КонашенковаСпасателей Волгодонска обвинили в присвоении заслуг рыбаков, спасших сап-бордистаВ Ростове полсотни спасателей тушат столетний дом в районе Нахичевани
#Надежда Пустяк#Средний уровень реагирования#Праздник#Городская среда#Ростовская область#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12