«ПолитНавигатор» со ссылкой на главреда одного из изданий в Херсоне Елену Шелестенко пишет, что вместе с мирными жителями в другие регионы России приезжают способные на провокации люди. Она предположила, что они в дальнейшем могут быть причастны к диверсиям.