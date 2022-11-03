«ПолитНавигатор» со ссылкой на главреда одного из изданий в Херсоне Елену Шелестенко пишет, что вместе с мирными жителями в другие регионы России приезжают способные на провокации люди. Она предположила, что они в дальнейшем могут быть причастны к диверсиям.
«Они получают в Анапе российские паспорта, их обеспечат жильем за бюджетные средства. Буквально на днях некоторые из них напились и включили гимн Украины», — пишет издание со ссылкой на Шелестенко.
Она добавила, что нужно ввести жесткую фильтрацию и помогать тем, кто действительно в этом нуждается. В ее списке, в том числе, оказались жители ЛНР и ДНР.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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