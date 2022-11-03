На сайте Центробанка 18 октября появилась информация о кредитных каникулах для представителей малого и среднего бизнеса. Закон уже принят государственной Думой.
Чтобы воспользоваться помощью, бизнесмен должен быть единственным учредителем компании и одновременно руководить ей. Нельзя, чтобы в ЕГРЮЛ вносились изменения после 21 сентября 2022 года.
Кредитные каникулы начнутся с даты, указанной заявителем, но не ранее 21 сентября. Их можно получить по любым кредитам и займам, оформленные на компанию до начала частичной мобилизации.
Каникулы продлятся весь срок службы и плюс 90 дней. Проценты продолжат начисляться по ставке, определенной договором.
На сайте правительства России 18 октября опубликовали распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина. В нем говорится о предоставлении для мобилизованных бизнесменов отсрочки по оплате аренды недвижимости, земельных участков, находящихся в госсобственности.
Эта мера распространяется на весь период службы. Это касается и предпринимателей, ставших контрактниками.
Коммунальные платежи в это время будет платить арендодатель. Если придется расторгнуть договор аренды, то штрафов для предпринимателей не будет.
Правительство России 22 октября разместило документ, в котором говорится о предоставлении отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Это касается предпринимателей, призванных в рамках частичной мобилизации.
Для них же продлили сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денег по счетам. Отсрочка продлится весь срок службы и еще несколько месяцев после него.
Выплатить накопившиеся долги можно будет в рассрочку. Первый платеж составит одну шестую всего долга, далее нужно будет погашать равными частями.
Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить выполнение госконтрактов, то разрешается изменить их условия. Для этого стороны должны договориться.
Вместе с этим с предпринимателей не будут взыскивать неустойки и они не попадут в реестр недобросовестных поставщиков. Это касается всех государственных контрактов, которые заключают в этом году.
Эти меры поддержки продлятся пока действует указ о частичной мобилизации.
Работодатель не имеет права уволить сотрудника, которого коснулась частичная мобилизация. С последним должен быть приостановлен трудовой договор и он сможет вернуться после завершения службы.
Исключением является случай, если компания находится в стадии ликвидации.
В Ростовской области всем мобилизованным платят 150 тысяч рублей в качестве единовременной помощи. Также семьям резервистов оказывают помощь в бытовых вопросах, их же освободили от уплаты транспортного налога.
Вместе с этим в области проводятся закупку всего необходимого для военнослужащих. Им отправляли транспортные жилеты, спальные мешки, термоковрики, утепленные резиновые сапоги.
Жители Ростовской области собрали 63 миллиона рублей на помощь для мобилизованных. Это позволит в большей мере обеспечить призванных граждан.