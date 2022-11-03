Исследователи в течение 1,5 месяца проводили опрос среди тысячи работодателей и 1,6 тысячи респондентов из 265 городов России, чтобы выяснить, как организована борьба с сезонной эпидемией гриппа. В ходе опросов специалистам удалось выяснить, что 42% компаний на территории страны считают необходимым вакцинировать своих сотрудников, чтобы избежать вспышки болезни в коллективе.
При этом помимо вакцинации 7% работодателей предпочли перейти на удаленный формат работы, 7% ввести на предприятиях масочный режим и расставить антисептики, 6% предоставляют персоналу витамины, а 3% даже проводят регулярную санобработку помещений. В то же время каждая четвертая компания (25%) заявляет, что ничего не делает, чтобы избежать эпидемии среди сотрудников.
Это же исследование позволило выяснить, что только четверть россиян (25%) считают необходимым ежегодно проходить процедуру вакцинации от гриппа, чаще всего этой позиции придерживаются люди старше 45 лет — их 29% от числа респондентов, признающих важность вакцинации. Гораздо более многочисленной оказалась группа противников вакцинации — их 51%, при этом чаще всего антиваксерами являются люди в возрасте от 35 до 44 лет с зарплатой до 50 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса.