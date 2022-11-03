Это же исследование позволило выяснить, что только четверть россиян (25%) считают необходимым ежегодно проходить процедуру вакцинации от гриппа, чаще всего этой позиции придерживаются люди старше 45 лет — их 29% от числа респондентов, признающих важность вакцинации. Гораздо более многочисленной оказалась группа противников вакцинации — их 51%, при этом чаще всего антиваксерами являются люди в возрасте от 35 до 44 лет с зарплатой до 50 тысяч рублей.