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Каждый второй житель Ростовской области оказался антиваксером

3 ноября 11:45
Фото: 1MI
В Ростовской области и других субъектах Российской Федерации каждый второй житель высказался против ежегодной вакцинации от гриппа, об этом сообщила аналитика портала Superjob.

Исследователи в течение 1,5 месяца проводили опрос среди тысячи работодателей и 1,6 тысячи респондентов из 265 городов России, чтобы выяснить, как организована борьба с сезонной эпидемией гриппа. В ходе опросов специалистам удалось выяснить, что 42% компаний на территории страны считают необходимым вакцинировать своих сотрудников, чтобы избежать вспышки болезни в коллективе.  

При этом помимо вакцинации 7% работодателей предпочли перейти на удаленный формат работы, 7% ввести на предприятиях масочный режим и расставить антисептики, 6% предоставляют персоналу витамины, а 3% даже проводят регулярную санобработку помещений. В то же время каждая четвертая компания (25%) заявляет, что ничего не делает, чтобы избежать эпидемии среди сотрудников. 

Вакцинация от гриппа в Ростове: что нужно знать
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Это же исследование позволило выяснить, что только четверть россиян (25%) считают необходимым ежегодно проходить процедуру вакцинации от гриппа, чаще всего этой позиции придерживаются люди старше 45 лет — их 29% от числа респондентов, признающих важность вакцинации. Гораздо более многочисленной оказалась группа противников вакцинации — их 51%, при этом чаще всего антиваксерами являются люди в возрасте от 35 до 44 лет с зарплатой до 50 тысяч рублей. 

Ранее в Ростовской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. 

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#Надежда Пустяк#Здоровье#Общество
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