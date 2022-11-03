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Компания Nestle пока не будет строить завод под Новосибирском

3 ноября, 20:47
В компании отложили проект строительства завода в Новосибирской области, но пока не говорят о полном отказе от него.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, компания Nestle планировала в 2023 году построить в Новосибирской области предприятие по производству кормов для кошек и собак. Проект оценивался в 10 миллионов рублей. Об этом стало известно от губернатора Новосибирской области Сергея Семки.

Однако, по словам Семки, на данный момент Nestle прекратила инвестиции в проекты в РФ и приостановила рекламную кампанию в стране. Если Nestle окончательно придет к выводу о необходимости отказа от строительства предприятия, ее участок можно будет передать отечественным компаниям.

#Ольга Земскова
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