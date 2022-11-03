COVID-19 всё?
Глава правительства Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, которое отменяет действие ковидных документов, принятых в период пандемии коронавируса.
Так, среди документов оказалось постановление об обязательной вакцинации от коронавируса, документе о запрете массовых служб с большим скоплением людей, а также необходимости карантина в социальных учреждениях региона.
После отмены документов соцучреждения смогут вернуться к работе в доковидном формате, а сотрудники предприятий, где наблюдается массовое скопление людей, смогут отказаться от вакцинации.
Причиной этого решения в правительстве назвали стабилизацию эпидемиологической обстановки, которая делает все эти меры необязательными из-за снижения рисков для здоровья населения.
Город пробок
В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ближайшее время в Ростове и на прилегающих к нему дорогах будут регулярно возникать пробки, причиной этого назвали усиление контроля за безопасностью.
В Госавтоинспекции объяснили, что это приказ руководства, который вступил в силу с 3 ноября, а потому издание рекомендует автомобилистам заранее планировать свои маршруты и выезжать с некоторым запасом времени, чтобы не простаивать в пробках и заторах.
В добрый путь
Минобороны объявило, что часть призывников из Ростовской области уже прошли обучение и отправились в зону спецоперации.
Призыв осуществлялся в рамках частичной мобилизации, объявленной в последнюю декаду сентября, за прошедшие недели мобилизованные прошли дополнительную боевую подготовку, в том числе учебные стрельбища, во время которых инструкторы учили их применять вооружение танков, а также гранатометы с другими видами оружия.
Сейчас бойцы получили необходимую экипировку, запас пищи и воды, о том, куда их направили, в МО РФ не сообщили.