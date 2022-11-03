В Госавтоинспекции объяснили, что это приказ руководства, который вступил в силу с 3 ноября, а потому издание рекомендует автомобилистам заранее планировать свои маршруты и выезжать с некоторым запасом времени, чтобы не простаивать в пробках и заторах.