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В Ростовской области попрощались с ковидом и проводили мобилизованных в зону СВО

3 ноября 15:05
Фото: mil.ru
Отправка мобилизованных в зону СВО
В Ростовской области отправили в зону СВО мобилизованных, распрощались с ковидом и усилили меры безопасности на въездах в Ростов, что создало огромные пробки.

COVID-19 всё?

Глава правительства Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, которое отменяет действие ковидных документов, принятых в период пандемии коронавируса. 

Так, среди документов оказалось постановление об обязательной вакцинации от коронавируса, документе о запрете массовых служб с большим скоплением людей, а также необходимости карантина в социальных учреждениях региона. 

После отмены документов соцучреждения смогут вернуться к работе в доковидном формате, а сотрудники предприятий, где наблюдается массовое скопление людей, смогут отказаться от вакцинации. 

Причиной этого решения в правительстве назвали стабилизацию эпидемиологической обстановки, которая делает все эти меры необязательными из-за снижения рисков для здоровья населения. 

Фото: 1MI

Город пробок

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что в ближайшее время в Ростове и на прилегающих к нему дорогах будут регулярно возникать пробки, причиной этого назвали усиление контроля за безопасностью. 

В Госавтоинспекции объяснили, что это приказ руководства, который вступил в силу с 3 ноября, а потому издание рекомендует автомобилистам заранее планировать свои маршруты и выезжать с некоторым запасом времени, чтобы не простаивать в пробках и заторах.

В добрый путь

Минобороны объявило, что часть призывников из Ростовской области уже прошли обучение и  отправились в зону спецоперации.  

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Призыв осуществлялся в рамках частичной мобилизации, объявленной в последнюю декаду сентября, за прошедшие недели мобилизованные прошли дополнительную боевую подготовку, в том числе учебные стрельбища, во время которых инструкторы учили их применять вооружение танков, а также гранатометы с другими видами оружия. 

Сейчас бойцы получили необходимую экипировку, запас пищи и воды, о том, куда их направили, в МО РФ не сообщили. 

Отправка мобилизованных в зону СВО
Фото: mil.ru
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