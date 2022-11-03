Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет выступил с инициативой увеличить срок службы в армии до двух лет. Парламентарий полагает, что за год службы бойцы не успевают должным образом освоить военную науку и подготовку. Двухлетняя воинская повинность, как считает Шеремет, повысит боеспособность российской армии.
Инициативу депутата сразу стали бурно обсуждать в соцсетях ростовчане. «Видно, в армии он не служил!», — пишут комментаторы. «Он сам то там служил? Все за год там можно освоить, нечего парням там два года делать», — усомнились в компетентности депутата ростовчане.
Многие к инициативе отнеслись с юмором и сразу предложили радикальные варианты бессрочной военной службы или просто многолетней: «За 25 лет вообще воины будут крутейшие!», «А что так мало? Давайте сразу на 25 лет рекрутами набирать, как при Петре Первом».
Однако нашлись и те, кто поддержал парламентария: «Правильно, не поняла, почему ее вообще сокращали до года. В СССР правильно все было, два года служил муж пограничником, хоть ощущение надежности было».
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете призывать на СВО не служивших.