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«Лучше сразу 25»: ростовчане высказались об увеличении срока службы в армии

3 ноября 11:52
Фото: picryl.com
Солдаты русской императорской армии
Депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с инициативой увеличить срок службы в армии до двух лет, новость об этом активно обсуждают в социальных сетях жители Ростовской области.

Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет выступил с инициативой увеличить срок службы в армии до двух лет. Парламентарий полагает, что за год службы бойцы не успевают должным образом освоить военную науку и подготовку. Двухлетняя воинская повинность, как считает Шеремет, повысит боеспособность российской армии.

Инициативу депутата сразу стали бурно обсуждать в соцсетях ростовчане. «Видно, в армии он не служил!», — пишут комментаторы. «Он сам то там служил? Все за год там можно освоить, нечего парням там два года делать», — усомнились в компетентности депутата ростовчане.

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Многие к инициативе отнеслись с юмором и сразу предложили радикальные варианты бессрочной военной службы или просто многолетней: «За 25 лет вообще воины будут крутейшие!», «А что так мало? Давайте сразу на 25 лет рекрутами набирать, как при Петре Первом».

Однако нашлись и те, кто поддержал парламентария: «Правильно, не поняла, почему ее вообще сокращали до года. В СССР правильно все было, два года служил муж пограничником, хоть ощущение надежности было».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете призывать на СВО не служивших.

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