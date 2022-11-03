Инициативу депутата сразу стали бурно обсуждать в соцсетях ростовчане. «Видно, в армии он не служил!», — пишут комментаторы. «Он сам то там служил? Все за год там можно освоить, нечего парням там два года делать», — усомнились в компетентности депутата ростовчане.