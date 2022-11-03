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Медики назвали самое неподходящее время для приема алкоголя

3 ноября, 21:03
Если раньше считалось, что худшее время для распития горячительных напитков – это утро, сегодня мнение специалистов изменилось.

Как пишет Infox со ссылкой на «Мир новостей», самое неподходящее и даже опасное время для распития спиртного – это вечер. Об этом рассказал психиатр-нарколог Виталий Холдин, который утверждает: рюмка, выпитая для расслабления вечером, может привести к мгновенной смерти.

Многие привыкли считать алкоголь на ночь чем-то вроде снотворного, но не учитывают, что в организме выпивших людей происходят определенные внутренние процессы. В частности, снижается тонус языка, мягкого неба, глотки. Сон выпившего человека может сопровождаться апноэ – синдромом остановки дыхания во сне. Такие остановки ухудшают снабжение мозга кислородом, негативно влияют на работу сердца и в итоге могут стать причиной мгновенной смерти во сне.

 

#Ольга Земскова
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