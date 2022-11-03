Медики назвали самое неподходящее время для приема алкоголя

Как пишет Infox со ссылкой на «Мир новостей», самое неподходящее и даже опасное время для распития спиртного – это вечер. Об этом рассказал психиатр-нарколог Виталий Холдин, который утверждает: рюмка, выпитая для расслабления вечером, может привести к мгновенной смерти.
Многие привыкли считать алкоголь на ночь чем-то вроде снотворного, но не учитывают, что в организме выпивших людей происходят определенные внутренние процессы. В частности, снижается тонус языка, мягкого неба, глотки. Сон выпившего человека может сопровождаться апноэ – синдромом остановки дыхания во сне. Такие остановки ухудшают снабжение мозга кислородом, негативно влияют на работу сердца и в итоге могут стать причиной мгновенной смерти во сне.