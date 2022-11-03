Модернизация производств растительного масла на Кубани обойдется в 42 млн рублей

Как пишет Infox, руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился о создании программы заемного финансирования краевого Фонда развития промышленности «Пищевик». Исполняющий обязанности главы регионального департамента промышленной политики Владимир Мостовой сообщил, что организациям пищевой промышленности были одобрены заявки на финансирование на общую сумму в 105 миллионов рублей. С начала года более 80 заявок получили финансовую поддержку, и это в 2,4 раза больше зафиксированных показателей за весь прошлый год.