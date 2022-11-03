Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону объявило тендер для поиска подрядчика работ по рекультивации земли полигона ТБО, который находится в Северо-Западной промзоне города в переулке 1-м Машиностроительном, 27. Начальная цена контракта составляет более 2,3 миллиарда рублей.
В проекте контракта указано, что работы необходимо провести в срок до 1 ноября 2024 года, при этом рекультивация будет разбита на два этапа, первый из которых закончится 5 декабря 2023 года.
За это время подрядчик должен будет расчистить 11 земельных участков, ежемесячно предоставляя видеоотчеты своей работы. При этом общая площадь свалки в границах землеотвода составляет более 58,1 гектара, а общий объем отходов превышает 12 миллионов кубометров.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 21 ноября, а через два дня объявят победителя тендера.
Ранее в Таганроге также начали искать подрядчика для рекультивации свалки на Николаевском шоссе.