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На рекультивацию свалки в северо-западной промзоне Ростова выделили 2,3 млрд рублей

3 ноября 18:12
Фото: Pxhere.com
В Ростове на рекультивацию мусорного полигона на северо-западе города потратят более 2,3 миллиарда рублей, данные об этом появились на портале государственных тендеров.

Управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону объявило тендер для поиска подрядчика работ по рекультивации земли полигона ТБО, который находится в Северо-Западной промзоне города в переулке 1-м Машиностроительном, 27. Начальная цена контракта составляет более 2,3 миллиарда рублей. 

В проекте контракта указано, что работы необходимо провести в срок до 1 ноября 2024 года, при этом рекультивация будет разбита на два этапа, первый из которых закончится 5 декабря 2023 года.

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За это время подрядчик должен будет расчистить 11 земельных участков, ежемесячно предоставляя видеоотчеты своей работы. При этом общая площадь свалки в границах землеотвода составляет более 58,1 гектара, а общий объем отходов превышает 12 миллионов кубометров.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 21 ноября, а через два дня объявят победителя тендера. 

Ранее в Таганроге также начали искать подрядчика для рекультивации свалки на Николаевском шоссе. 

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