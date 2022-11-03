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Объем нового бизнеса Газпромбанк Автолизинга за 9 месяцев увеличился в 2,3 раза

3 ноября 08:32
С января по сентябрь 2022 года Газпромбанк Автолизинг передал своим клиентам 18 068 единиц техники на сумму более 110 млрд рублей (с НДС), что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Лизинговой компании удалось быстро адаптироваться в условиях турбулентности на рынке, перестроить бизнес-процессы под изменившийся спрос и заметно расширить пул поставщиков. Также Газпромбанк Автолизинг продолжил региональную экспансию, нарастив численность городов присутствия до 70.

Максимальный прирост в течение первых 9 месяцев текущего года продемонстрировал сектор грузового транспорта — объем нового бизнеса в этом сегменте вырос в 2,9 раза, преимущественно за счет лизинга китайской техники. В пятерку самых востребованных клиентами грузовиков помимо продукции отечественных производителей вошли три марки из КНР: Shacman (10,3% от всего объема переданной в лизинг грузовой техники), FAW (5,5%) и SITRAK (5,5%). Продажи популярных в прошлом году Mercedes-Benz и Ford упали из-за дефицита новой техники и высоких цен на нее.

Объем продаж спецтехники и самоходных машин вырос в 2,8 раза. Самой продаваемой в январе-сентябре этого года стала техника XCMG (6,8% от всего объема переданной в лизинг спецтехники), SANY (5,5%), JCB (5,3), SDLG (5%) и Caterpillar (4,9%). В этом сегменте также сформировался тренд на китайские бренды.

Продажи в сегменте легкового транспорта выросли в 1,3 раза по сравнению с первыми 9 месяцами 2021 года. Бессменный лидер среди легковых машин — Lada — удержала свои позиции на отметке 15% от всего объема переданной в лизинг техники в этой категории. В пятерку популярных марок также вошли Kia (8,7%), Mercedes-Benz (7,4%), Toyota (7%), Hyundai (6,2%).

В сегменте LCV наблюдалась отрицательная динамика в связи с уходом с российского рынка крупнейшего поставщика — компании Ford. Дефицит в некоторой степени компенсировала набирающая обороты китайская марка JAC: по итогам 9 месяцев текущего года она заняла пятую строчку рейтинга продаж в сегменте с долей 2,9%.

«Ключевым трендом первых трех кварталов 2022 года во всех сегментах стал растущий спрос на китайские автомобили и технику с пробегом, доля которой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 6 раз, до 24%. Кроме того, структура рынка перераспределились в пользу грузовой и спецтехники: если в штучном выражении легковой сегмент продолжает сохранять лидерство, то в денежном уже не может конкурировать с коммерческой техникой», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.  

#Экономика#Марина Колодкина
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