Объем нового бизнеса Газпромбанк Автолизинга за 9 месяцев увеличился в 2,3 раза

«Ключевым трендом первых трех кварталов 2022 года во всех сегментах стал растущий спрос на китайские автомобили и технику с пробегом, доля которой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 6 раз, до 24%. Кроме того, структура рынка перераспределились в пользу грузовой и спецтехники: если в штучном выражении легковой сегмент продолжает сохранять лидерство, то в денежном уже не может конкурировать с коммерческой техникой», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.