rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опасные химикаты нашли в дынях из Ростовской области

3 ноября 08:30
Фото: Axonlab/CC BY 4.0/wiki
Дыня в сапфировом биомолекулярном имидж-сканере
Повышенное содержание нитратов выявлено в дынях из Ростовской области, сообщает региональный Россельхознадзор.

В распределительных центра Московской области решили проверить дыни из Волгодонского района Ростовской области на содержание нитратов. После лабораторных исследований выяснилось, что массовая доля опасных веществ в плодах гораздо выше нормы. Это говорит о том, что при выращивании дынь производитель «не скупился» на пестициды и агрохимикаты.

Логвиненко рассказал об отравлениях арбузами и дынями в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Уточняется, что нарушителю уже объявлено предостережение.

Ранее стало известно, что знаменитые донские раки оказались заражены опасной для человека кишечной палочкой. Употребление их в пищу могло спровоцировать серьезное пищевое отравление.

Читайте также:
Знаменитые донские раки оказались заражены кишечной палочкойМаргариту Симоньян осчастливили помидоры и дыни в Ростовской областиСальмонеллез нашли в козьем молоке в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12