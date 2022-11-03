В распределительных центра Московской области решили проверить дыни из Волгодонского района Ростовской области на содержание нитратов. После лабораторных исследований выяснилось, что массовая доля опасных веществ в плодах гораздо выше нормы. Это говорит о том, что при выращивании дынь производитель «не скупился» на пестициды и агрохимикаты.