Организационный комитет НРФ’6 представил деловую программу

Участники обсудят ряд актуальных вопросов, в том числе будущее национальных компаний, место рекламы в отечественной экономике и рекламу в цифровом контуре. Информационный партнер мероприятия — холдинг 1MI.
Как пишет издание newsnn.ru, деловая программа мероприятия будет состоять из двух стратегических сессий. В первый день, десятого ноября, участники поговорят о будущем национальных компаний и о том, какое место занимает реклама в российской экономике. Отмечается, что сегодня компании Российской Федерации проходят серьезную трансформацию, без которой не смогут оставаться в деловой повестке: от локализации активов к созданию новых предприятий, способных удовлетворять требования различной аудитории. Кроме этого, новая реальность вносит значительные коррективы в измерения рынка, которые должны оказать влияние на общий ход планирования рекламных кампаний.
Модератором главной стратегической сессии форума выступает первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков. По его словам, эксперты в рамках проведения форума поделятся антикризисными стратегиями и практическими решениями, показавшими эффективность, которые позволяют сформировать основание для создания новых возможностей рекламы и маркетинга. Рекламные агентства Российской Федерации и площадки медиа акцентируют внимание на взаимодействии с локальными рекламодателями — предприятиями и компаниями, заинтересованными в удовлетворении запросов аудитории и определяющими будущее экономики России.
Второй день мероприятия состоится одиннадцатого ноября. Участники обсудят тенденции и прогнозы развития рынка цифровой рекламы. Изменения привычек потребителей послужили предпосылкой для трансформации подходов рекламодателей к продвижению, а уход с рынка Российской Федерации иностранных технологических компаний стал стимулом к развитию новых драйверов индустрии цифровой рекламы.
На второй части стратегической сессии эксперты поговорят о нескольких актуальных вопросах, касающихся импортозамещения рекламных инструментов и технологий, развития рынка аналитических продуктов. Кроме этого, участники обсудят роль интернет-рекламы в структуре деятельности АНО «Цифровая экономика», так как в сотрудничестве с ИТ-сектором рекламный бизнес может стать более экономически эффективным и устойчивым.