Организационный комитет НРФ’6 представил деловую программу

Как пишет издание newsnn.ru, деловая программа мероприятия будет состоять из двух стратегических сессий. В первый день, десятого ноября, участники поговорят о будущем национальных компаний и о том, какое место занимает реклама в российской экономике. Отмечается, что сегодня компании Российской Федерации проходят серьезную трансформацию, без которой не смогут оставаться в деловой повестке: от локализации активов к созданию новых предприятий, способных удовлетворять требования различной аудитории. Кроме этого, новая реальность вносит значительные коррективы в измерения рынка, которые должны оказать влияние на общий ход планирования рекламных кампаний.