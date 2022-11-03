Плоховидящего 49-летнего ростовчанина без пальца призвали снайпером на СВО

«Из-за несчастного случая у него отсутствует половина фаланги указательного пальца на правой руке. В травмпункте на кости пальца ему только зашили кожу. Теперь он не может полноценно пользоваться этим пальцем, что в быту создает множество проблем. А представляете, как он будет стрелять, если, насколько я понимаю, нажимать на курок надо именно этим пальцем?» - недоумевает Оксана Лобода.