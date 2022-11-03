Плоховидящего 49-летнего ростовчанина без пальца призвали снайпером на СВО

Ростовчанка уверенна, что ее мужа - 49-и летнего Сергея Лободу мобилизовали ошибочно. Ведь помимо отсутствия боевого опыта, мужчина имеет ряд заболеваний.
«Из-за несчастного случая у него отсутствует половина фаланги указательного пальца на правой руке. В травмпункте на кости пальца ему только зашили кожу. Теперь он не может полноценно пользоваться этим пальцем, что в быту создает множество проблем. А представляете, как он будет стрелять, если, насколько я понимаю, нажимать на курок надо именно этим пальцем?» - недоумевает Оксана Лобода.
При этом, она добавляет, что мужчине присвоили военно-учетную специальность — снайпер.
«Ко всему, у него плохое зрение. На спине большая липома рядом с позвоночником, которая вызывает сильные боли и неврологические нарушения. Ему категорически нельзя носить тяжести - рюкзаки, оружие. Ведь этот вид новообразования может вызвать серьезные последствия», - рассказывает ростовчанка.
По ее словам, Сергей Лобода никогда не служил в армии, и боевого опыта не имеет. Однако в военном билете есть информация о том, что он был прикреплен к военным частям. Правда, в качестве спортсмена спортроты.
«Да, он занимался спортом. Был на сборах и соревнованиях. Также, принимал участие и в международных соревнованиях. У него есть удостоверение мастера спорта России, выданное в годы службы. Но теперь вся эта спортивная деятельность вылилась в больные колени и суставы», - отмечает супруга мобилизованного.
Официального комментария Минобороны по этому случаю нет. Информация уточняется.