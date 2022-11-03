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РЭО: Прием заявок на “Зеленую премию” завершен

3 ноября 15:36
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) объявил об окончании приема заявок на “Зеленую премию”. В общей сложности по шести номинациям от граждан и организаций поступило более 3000 заявок на участие в конкурсе. Награждение победителей состоится в Москве в декабре.

Так, комментируя окончание приема заявок на “Зеленую премию”, генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что проекты поступили от различных организаций и лиц, которые создают общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в сфере отрасли обращения с отходами и защиты окружающей среды. Об этом пишет tagilcity.ru.

“Хочу также напомнить про денежные призы, которые составят от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации, всего участники получат 3,45 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Главная цель “Зеленой премии” – привлечь внимание граждан и стимулировать их стать более экологически активными”, – добавил Денис Буцаев. 

Среди регионов повышенную активность по образовательным проектам показали Удмуртия, Башкортостан, Волгоградская, Орловская, Иркутская области, Пермский, Приморский, Краснодарский края. По числу просветительских проектов – Тульская, Псковская, Омская, Ленинградская и Московская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Башкирия. В части общественных проектов – Московская область, а также Башкирия.  

В этом году заявки поступили от активистов, волонтеров, неравнодушных граждан, блогеров, общественных организаций и корпораций, а также российских регионов. Рейтинг регионов будет основываться на методологии Российского экологического оператора. Заявки по рейтингу будут приниматься до 24 ноября. 

Конкурс будет представлен в следующих номинациях: “Общественные проекты”, “Корпоративные проекты”, “Образовательные проекты”, “Просветительские проекты”, “Технологические и цифровые проекты”, включая “Регионы России”. Подробную информацию о Премии можно посмотреть на сайте проекта. Его целью является реализация мероприятий в соответствии с федеральным проектом и национальной инициативой “Экономика замкнутого цикла”.

 

#Ольга Земскова
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