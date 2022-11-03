РЭО: Прием заявок на “Зеленую премию” завершен

“Хочу также напомнить про денежные призы, которые составят от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации, всего участники получат 3,45 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Главная цель “Зеленой премии” – привлечь внимание граждан и стимулировать их стать более экологически активными”, – добавил Денис Буцаев.