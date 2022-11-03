Российские ученые научили ИИ «сканировать» вены

Ежедневно в мире выполняется около 20 миллионов анализов крови и почти в половине случаев процедура забора крови вызывает дискомфорт.
На первый взгляд, может показаться, что никакой проблемы, кроме болевых ощущений, которые пациенты могут легко перенести, нет, но не все так просто. Например, если вены пациента плохо видны и их невозможно прощупать, то это может стать проблемой даже для опытных медиков, которые, в свою очередь, вынуждены прибегать к использованию технических средств, рискуя сделать множественные или неточные проколы, что может иметь негативные последствия для пациента, особенно, если речь идет о пожилых людях.
Также, болевые ощущения, которые вызывает процедура у маленьких детей могут стать причиной стресса для психики, страха посещения медицинских учреждений и даже психологических травм.
Казалось бы, в группе риска находится лишь часть пациентов с особенностями организма, наличием определенных болезней и дети, однако, вероятность травмирования сосуда даже у обычного пациента в среднем составляет 30%.
Олег Рогов и его команда, желая решить эти проблемы и облегчить процедуру забора крови, разработали сканер вен, при помощи которого можно определять контуры вен на ногах и руках и делать это в полностью автоматическом режиме. В работе прибора ученые использовали искусственные нейронные сети, что позволило более тщательно проанализировать изображения и спроецировать их на тело пациента, получив таким образом средство для визуализации вен с учетом особенностей комплекции пациента.
На данный момент аппарат прошел испытания на нескольких тысячах пациентов федеральных медицинских центров и частных клиник.
Вся программная часть аппарата является уникальной запатентованной архитектурой, впервые использующей искусственный интеллект для такого рода медицинских и IT задач.
Аппарат работает так: инфракрасная камера с применением специальной оптики позволяет видеть вглубь, под поверхность кожи. Прибор компенсирует движения руки, и в режиме реального времени анализирует и поддерживает проецируемую картинку: искусственный интеллект позволяет быстро обрабатывать данные и проецировать венозный рисунок пациента на его кожу.
Прибор существует в стационарном виде для работы в кабинетах профильных специалистов, лабораторий и медицинских кабинетов и в портативной версии — для карет скорой помощи и фельдшерских пунктов.
Забор крови, лабораторные исследования, а также станции переливания крови — это лишь одна область применения из множества возможных.
С помощью разработки Олега можно упростить хирургические операции, проводить диагностику и лечение ряда заболеваний, например, тромбофлебита.
Также, разработка может быть полезна в таких областях как кардиология, онкология и косметология.
На текущий момент у разработки Олега Рогова нет прямых аналогов в мире ни по техническому, ни по коммерческому аспектам. Кроме того, аппарат значительно дешевле существующих на рынке похожих устройств.