Ростовчане стали массово отказываться от шоппинга в «черную пятницу»

Как рассказала Александра Миронова, многие торговые сети не раз подлавливали на том, что они фальсифицируют скидки на товары.
«Либо на кануне „черной пятницы“ специально завышают цены, чтобы потом снизить их якобы по скидкам до обычного уровня. Еще часто ценники вообще не меняют, просто объявляют скидку на товар и пишут завышенную будто бы обыденную цену», — объяснила экономист.
Она добавила, что в нынешних экономических условиях «черная пятница» вряд ли соберет много поклонников.
«Есть исследование, где выяснили, что в скидки уже почти не верит поколение моложе 35 лет и старше 50. Люди уже не раз убедились, что в большинстве магазинов „черная пятница“ — это просто рекламный ход», — считает эксперт.
Александра Миронова добавляет, что в 2022 году «черная пятница» провалится, потому что из-за нестабильной экономической ситуации ростовчане откажутся тратить деньги на подешевевшие, но не нужные им товары.
«Как правило, на товары из категории необходимых, например, продукты, скидок почти нет. Потому что „черная пятница“ — это возможность для продавцов сбыть залежавшийся товар», — объяснила экономист.
Эксперт заключила, что более 60% ростовчан проигнорируют скидки предстоящей распродажи.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области 50% жителей не хватает зарплаты даже на основные нужды.
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