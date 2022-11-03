В среду, 2 ноября, один из местных жителей оставил жалобу на портале «Благоустройство Ростова-на-Дону», чтобы обратить внимание властей на проблему установки торговой точки по продаже цветов в непосредственной близости от остановки общественного транспорта, находящейся около дома № 64 на проспекте Ленина.
По словам ростовчанина, новый ларек мешает пассажирам, ожидающим общественный транспорт на остановке «Автомобильный переулок» у главной проходной «Роствертола». Сейчас по обеим сторонам от остановки находятся ларьки, которые затрудняют подход к ней.
«Более того, объект торговли — цветочная лавка полностью перекрывает обзор людям, ожидающим транспорт. Прошу убрать цветочную лавку, найти ей более подходящее место чтобы она не мешала», — сказано в обращении ростовчанина, который добавил, что развитие малого бизнеса не должно вредить окружающим.
Напомним, в апреле горожане жаловались, что аналогичным образом установили ларьки и на улице 1-й Конной Армии. Ранее активист объяснил, почему это незаконно.