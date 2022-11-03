В среду, 2 ноября, один из местных жителей оставил жалобу на портале «Благоустройство Ростова-на-Дону», чтобы обратить внимание властей на проблему установки торговой точки по продаже цветов в непосредственной близости от остановки общественного транспорта, находящейся около дома № 64 на проспекте Ленина.